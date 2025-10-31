伴孩童夢想上壘 遠雄再獲「資誠永續影響力獎」銅獎肯定

[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導

遠雄文教公益基金會（後稱：基金會）長期深耕偏鄉校園公益修繕與基層棒球教育，以「減少教育資源落差」作為實踐永續發展目標，從校園公益修繕做為出發點，進一步聚焦基層棒球培育，逐步獲得外部夥伴響應加入。今年更以「攜手同隊，夢想上壘！」專案提報「2025 資誠永續影響力獎」獲得銅獎肯定，是繼「2025 TSAA 台灣永續行動獎」銀獎後再傳捷報，展現遠雄集團在社會共融與教育平權上的堅實承諾與卓越成效。

遠雄文教公益基金會以「攜手同隊，夢想上壘!」主題，獲資誠永續影響力銅獎。（圖／遠雄文教公益基金會）

遠雄基金會自1997年創立以來，以「教育公平」為首要任務，面對經濟、社會、城鄉等面向所造成的教育資源落差，透過系統性的資源投入，扶植基層少棒隊發展，同時兼顧學童受教環境與品質。這些改變，在基層棒球隊中看見了閃耀的光芒。台中德芙蘭國小的小球員，不再只能穿著學長破損的舊裝備上場，在基金會協助下，獲得自己的裝備後，也提升了那份「我是球員」的自信。除了球場上的奮鬥，基金會更在孩子們的學習空間投入了長期關懷。臺東紅葉國小少棒隊在修繕後的圖書室與夜間課輔教室，培養了閱讀習慣，進而提升理解力。使他們在臺東縣「共同評量」測驗中，平均成績從後段躍升至中段，證明棒球與學業可以並肩前行。

遠雄基金會邀請五校少棒隊球員，前往臺北大巨蛋進行職棒賽事開球。（圖／遠雄文教公益基金會）

為持續學童創造多元的成長體驗，基金會去年更讓臺北大巨蛋化身為充滿平等精神的「夢想教室」，邀請紅葉少棒隊與味全龍職棒球員進行友誼賽，開創國內首例，讓偏鄉學童得以在夢想殿堂中揮棒圓夢。同時，也特別安排23名身心障礙孩童前往臺北大巨蛋導覽參觀，並邀請前中信兄弟總教練林威助擔任公益大使，親自陪伴孩子挑戰「投球九宮格」，透過運動培養肢體協調與自信。不論孩子們來自何處、身體條件如何，他們都同樣擁有平等逐夢的權利與舞臺。

遠雄文教公益基金會以「攜手同隊，夢想上壘!」主題，獲資誠永續影響力銅獎。（圖／遠雄文教公益基金會）

基金會持續攜手各界夥伴，以具體行動與持續關懷，讓永續力量化為實質的鼓勵，陪伴每一位孩子不因資源不足而在夢想道路上「出局」。遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽表示：「『攜手同隊，夢想上壘！』專案連續獲得資誠永續影響力獎與TSAA台灣永續行動獎的肯定，是對我們深耕教育扶助與公益修繕的莫大鼓勵。基金會從改善校園學習環境、推動少棒專業教育，到串聯跨界夥伴力量，都是希望讓每個孩子不因資源不足而受限，能夠安心學習、勇敢逐夢。未來，我們將持續秉持著這份熱情與承諾，將資源轉化為永續的實質行動，確保每一個擁有棒球夢的孩子，都能在我們構築的平臺上，穩穩地跑向人生下一壘。」

第九屆資誠永續影響力獎，企業組得獎單位合影。（圖／遠雄文教公益基金會）

