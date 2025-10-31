伴孩童夢想上壘 遠雄再獲「資誠永續影響力獎」銅獎肯定
[FTNN新聞網]生活中心／綜合報導
遠雄文教公益基金會（後稱：基金會）長期深耕偏鄉校園公益修繕與基層棒球教育，以「減少教育資源落差」作為實踐永續發展目標，從校園公益修繕做為出發點，進一步聚焦基層棒球培育，逐步獲得外部夥伴響應加入。今年更以「攜手同隊，夢想上壘！」專案提報「2025 資誠永續影響力獎」獲得銅獎肯定，是繼「2025 TSAA 台灣永續行動獎」銀獎後再傳捷報，展現遠雄集團在社會共融與教育平權上的堅實承諾與卓越成效。
遠雄基金會自1997年創立以來，以「教育公平」為首要任務，面對經濟、社會、城鄉等面向所造成的教育資源落差，透過系統性的資源投入，扶植基層少棒隊發展，同時兼顧學童受教環境與品質。這些改變，在基層棒球隊中看見了閃耀的光芒。台中德芙蘭國小的小球員，不再只能穿著學長破損的舊裝備上場，在基金會協助下，獲得自己的裝備後，也提升了那份「我是球員」的自信。除了球場上的奮鬥，基金會更在孩子們的學習空間投入了長期關懷。臺東紅葉國小少棒隊在修繕後的圖書室與夜間課輔教室，培養了閱讀習慣，進而提升理解力。使他們在臺東縣「共同評量」測驗中，平均成績從後段躍升至中段，證明棒球與學業可以並肩前行。
為持續學童創造多元的成長體驗，基金會去年更讓臺北大巨蛋化身為充滿平等精神的「夢想教室」，邀請紅葉少棒隊與味全龍職棒球員進行友誼賽，開創國內首例，讓偏鄉學童得以在夢想殿堂中揮棒圓夢。同時，也特別安排23名身心障礙孩童前往臺北大巨蛋導覽參觀，並邀請前中信兄弟總教練林威助擔任公益大使，親自陪伴孩子挑戰「投球九宮格」，透過運動培養肢體協調與自信。不論孩子們來自何處、身體條件如何，他們都同樣擁有平等逐夢的權利與舞臺。
基金會持續攜手各界夥伴，以具體行動與持續關懷，讓永續力量化為實質的鼓勵，陪伴每一位孩子不因資源不足而在夢想道路上「出局」。遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽表示：「『攜手同隊，夢想上壘！』專案連續獲得資誠永續影響力獎與TSAA台灣永續行動獎的肯定，是對我們深耕教育扶助與公益修繕的莫大鼓勵。基金會從改善校園學習環境、推動少棒專業教育，到串聯跨界夥伴力量，都是希望讓每個孩子不因資源不足而受限，能夠安心學習、勇敢逐夢。未來，我們將持續秉持著這份熱情與承諾，將資源轉化為永續的實質行動，確保每一個擁有棒球夢的孩子，都能在我們構築的平臺上，穩穩地跑向人生下一壘。」
更多FTNN新聞網報導
世新大學福建校友會成立 廈門見證跨越時代情誼
議員爆中央3度發函覬覦「翡翠水庫」蓋光電板 北市翡管局回應了
獸醫師行政罰也要「會同司法單位做出判斷」？ 台中市府一概推「檢調偵辦中」
其他人也在看
拉迷途青少年一把 職培導向正確的路
社會中的暗角，今年全台青少年嫌疑犯人數，超過一萬人，創歷年新高。更生少年關懷協會分析，這些孩子可能因為貧窮，年少就需要出來賺錢，卻因為沒有一技之長，誤入歧途。如何帶他們回到社會正軌，除了靠協會進入...大愛電視 ・ 8 小時前
以成為「東亞太空港樞紐」為目標——北海道大樹町瞄準小型衛星發射市場
臺灣的太空開發公司於2025年7月，在北海道十勝地區的大樹町進行火箭試射。這是日本國內首次由海外資本主導的火箭發射，引發對國際商機的期待。隨著全球太空商業化的浪潮加速，大樹町正以nippon.com ・ 12 小時前
學校1天廚餘2頭大象重 南市減量防疫受肯定
台中爆發非洲豬瘟，中央禁止廚餘養豬，處理廚餘去處引起外界關切。台南市議員蔡筱薇今天總質詢指出，台南非洲豬瘟防疫優異，值得肯定。目前南市學校1天廚餘量9公噸，約相當於2頭大象的重量，如何去化廚餘也成為防疫重要工作，要求市府持續把關，做好廚餘減量去化工作。自由時報 ・ 7 小時前
台中案場拍賣豬隻疑多2頭 中市府：預估數非實際數
（中央社記者趙麗妍台中31日電）台中市一處養豬場爆發非洲豬瘟。台中市議員陳俞融今天指出，案場豬隻在13日運送32頭到大安肉品市場，並非市府所稱30頭。中市府表示，肉品市場拍賣流程編號是預估數量，非實際拍賣數量。中央社 ・ 7 小時前
罷免綠委伍麗華涉偽造文書 許宇甄、盧縣一遭屏檢起訴
屏東地檢署偵辦山地原住民立委伍麗華罷免案，發現罷免提議人名冊出現多項不實連署，並於今（31）日偵查終結，依違反個資法、選罷法，起訴國民黨組發會主委、立委許宇甄、立委盧縣一、組發會副主委黃碧雲、國民黨中央黨部專委李得全及罷免案領銜人、盧縣一助理張芳碩等9人，中天新聞網 ・ 6 小時前
英國街坊老教練 "羽"時光同行數十載
有句話說，興趣可以陪伴我們一生，英國一名88歲阿公，就是很好的例子。他從小熱愛羽球，擔任羽球教練職涯已經65年，訓練過數千名年輕球員，在家鄉，當地人甚至以他的名字替體育館命名。而如今，儘管年逾八旬...大愛電視 ・ 8 小時前
停車場泡泡浴？ 糗了！女疑為「撿物」撞毀消防管
停車場泡泡浴？ 糗了！女疑為「撿物」撞毀消防管EBC東森新聞 ・ 5 小時前
逛街打疫苗有禮 南市全聯等3賣場11月1日起設接種站
台南市自11月1日起攜手全聯、家樂福部分門市及南紡購物中心設置流感、新冠疫苗接種站，共有7場次，讓市民在逛街、採買日用品的同時，也能同時完成疫苗接種。南市衛生局表示，台南市自11月1日起公費流感疫苗擴大施打對象，新增50至64歲無高風險疾病的健康成人也可接種。自由時報 ・ 10 小時前
吳怡農遞交參選台北市長意願書 暗批蔣萬安「傳統政治經驗沒解決問題」
趕在壓線最後一天，壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農本（31）日親赴民進黨中央黨部遞交參選信傳媒 ・ 5 小時前
川習會未談台灣是利好！美國不表態...矢板明夫：說明挺台態度沒變...習近平要想搞事得要掂量美方反應
矢板明夫認為，川習會沒有談到台灣問題，對台灣來說，可以說是一個利好。他指出，俗話說：「沒有消息就是好消息。」據報導，中國這次對美國做出一些讓步，是想換取川普總統在對台灣問題上的表態，例如「不支持台灣獨立」等等；但是川普沒有買單，會談前他說了「台灣就是台灣」，認為沒必要和中國溝通這個問題。放言 Fount Media ・ 7 小時前
中國10月新出口訂單數據欠佳，人民幣恐面臨另一偏空因素
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，中國10月採購經理人(PMI)數據中的新出口訂單指數出現季節性之外的下跌，並創下4月以來最疲軟的水準，這或許是弱勢日圓以外人民幣面臨的另一個偏空因素。人民幣中間價雖然延續穩定調升的趨勢，但本週以來中資大型金融商持續在7.10元附近報買美元，對人民幣升值構成阻力。即使如此，人民幣兌一籃子的CFETS指數基本回到了4月下跌之前的高點，當時在川普宣布對等關稅之後，CFETS指數曾出現一波明顯下跌。先行指數顯示中國出口表現或將承壓，後續即期匯率或對一籃子表現一旦偏弱，對於穩定出口會有所助益。此外，川普週四宣布將針對中國的芬太尼關稅降低一半至10%也可以讓中國出口商鬆口氣，這將使得美國對中國施加的總關稅下降至接近其他國家的水準。財訊快報 ・ 7 小時前
才被騙30萬！警聯手被害人面交 又被搶3百萬｜#鏡新聞
警方昨天(10/30)下午，埋伏在台北市中山區街頭，與被害人聯手誘捕詐騙車手。沒想到等車手現身，警方一擁而上反遭犯嫌同夥持刀械、棍棒攻擊，導致2名員警受傷，而被害人拿來設局的300萬真鈔，還當場被搶走。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 7 小時前
危險！2遊客闖阿里山眠月線鐵道 每人最重罰5萬
不少遊客到阿里山遊玩，但是可要注意，別違規行走在鐵道上，阿里山林業鐵路及文化資產管理處協同警方，今(30)日上午執行取締，結果在阿里山鐵路眠月線1.85公里處，發現兩名遊客，違規走在鐵道上，每個人將依...華視 ・ 23 小時前
雲林警破獲＂外籍車手團＂ 7車掛假牌.12人遭收押
中部中心／綜合報導雲林警方分析車手動態，發現一個由越南籍人士組成的車手團，幕後老闆還提供了7部懸掛別人車牌的車輛，提供成員交叉使用，降低被捕風險，警方一舉查獲12名犯嫌，通通遭法院裁定收押。另外刑事局中打，發現有詐欺集團以假檢警手法，同時勾結合法仲介，以協助辦理房屋抵押為由，詐取被害人房產。小巷子內，支援警力，一路小跑步，朝目標前去，只見一名男子，被壓制在地，同時還大哭求饒。雲林警破獲＂外籍車手團＂ 7車掛假牌.12人遭收押（圖／翻攝畫面）同時間，不同地點，警方兵分多路，展開追緝行動。雲林縣警方日前分析車手動態，鎖定轄內多處ATM，展開追緝行動，發現有一個外籍車手集團，成員眾多，分工細膩，並且十分小心謹慎，幕後老闆提供7部懸掛了他車車牌的車輛，讓集團車手可以在外出提領時，交叉使用，藉此躲避查緝，另外在台中，也有逮人畫面。詐團＂勾結仲介＂詐取房產 共逮10名犯嫌.查扣贓款逾114萬元（圖／翻攝畫面）一名男子，雙手被上銬，坐在地上，靜靜的看著，一旁員警清點贓款及證物，刑事局中打在分析專業技職人士涉詐情資時，發現有詐欺集團以假檢警手法，實施詐騙，更是進一步，勾結貸款仲介，以協助辦理房屋抵押貸款為由，再次行騙，讓被害人，不但沒了錢財，連房產，也通通被騙走。10名犯嫌，警詢後，全依涉嫌詐欺等罪，移送偵辦。原文出處：詐團橫行！雲林警破獲「外籍車手團」 台中詐團「勾結房仲」騙取房產 更多民視新聞報導詐團冒充地檢署長官！老翁險失400萬 中壢警埋伏人贓俱獲騙變搶！ 車手誘騙面交竟大街搶劫 奪走3.5萬現金「死轉手」躲查緝! 人頭帳戶簿卡藏草叢、交通錐民視影音 ・ 6 小時前
外籍貨輪走私冷凍肉.私菸 海巡獲報外海攔截
南部中心／綜合報導防堵非洲豬瘟疫情擴大，全台大作戰中！卻有一艘外籍雜貨輪載著整船的「冷凍肉品」準備進入高雄港，保三總隊、海巡署接獲線報後，在高雄西南方外海攔截成功，清點後共有133公噸來源不明的冷凍肉品，107萬包走私香菸，船上7人也被當場逮捕。外籍貨輪走私冷凍肉.私菸 海巡獲報外海攔截（圖／保三總隊刑警大隊提供）一箱箱物品從倉庫內被搬出，外頭還有刑警全程監控，就因為這都是從一艘外籍雜貨輪上被攔下的走私品。保三總隊刑警大隊大隊長張伊君表示本總隊近日接獲情資表示，將由外籍貨輪與我國海域進行不法走私行為，於10月24日清晨，在高雄港西南方的海域查獲該艘貨輪。警方和海巡人員將輪船帶返高雄港清點船上違禁物，共查獲5只貨櫃裝運133公噸冷凍肉類，包括豬、牛、雞肉，其中4櫃已經發臭。偵辦單位逮捕雜貨輪上的6名印尼籍船長和船員及1名王姓台灣籍男子。據查，這艘船9月間疑由馬來西亞海域航向台灣，由王姓男子涉嫌負責引導來台走私卸貨，但沒有任何報關及申請入港資料，肉品也來源不明，船上7人被依違反菸酒管理法及動物傳染病防制條例等罪嫌移送雄檢偵辦。外籍貨輪走私冷凍肉.私菸 海巡獲報外海攔截（圖／保三總隊刑警大隊提供）出動緝毒犬到場，發現不得了，裡頭竟然有大量來源不明的冷凍肉品，在台灣防堵非洲豬瘟擴散的非常時期，更是不能大意。保三總隊刑警大隊大隊長張伊君說，經登檢後發現該艘貨輪上，有大量的肉品以及香煙等，於是將該船以及人員帶回調查，經調查後發現該船上，總共有133噸的冷凍肉品，以及107萬包的香煙，市值逾4000萬元，肉品則有雞肉、豬肉、牛肉等等。消毒人員全副武裝登船，進行消毒作業，好在這回成功攔截133噸「不明肉品」，如果被成功闖關流入市面，後果恐怕難以想像。原文出處：非洲豬瘟非常時期！ 外籍貨輪走私133噸肉品外海攔截 更多民視新聞報導WOAH收到台灣非洲豬瘟疫情通報 說明恢復無疫條件不關心非洲豬瘟？台中市總機語音竟談購物節 議員砲轟盧秀燕防堵非洲豬瘟疫情！豬隻禁運宰令延長 巧之味、賣麵炎仔等名店暫停營業民視影音 ・ 1 天前
假日輕急症中心11月2日試辦 中市議員質疑沒宣導
為解決急診壅塞問題，衛福部啟動「假日輕急症中心（UCC）」試辦計畫，預計本週日（11月2日）正式營運，率先在六都設置13處據點提供假日門診服務，其中台中市2處，分別是台安醫院雙十分院及家健聯合診所。中市議員陳政顯今（31）天在市議會質疑其成效，而且週日就要開辦，但是多數市民都不知道，中市衛生局有無宣自由時報 ・ 7 小時前
「關不久放人」沒了！政院修法故意殺人、兒虐判刑超過10年 未來不可假釋
[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導在社會難以接受下，未來凡是觸犯故意殺人、兒虐嚴重案件，若法院判刑超過10年，將不得假釋，也就是「服刑關不久，再用假釋...FTNN新聞網 ・ 1 天前
剛申請保護令就遭前夫攻擊！ 女子被滅火器、畚箕砸頭
即時中心／温芸萱報導高雄大寮區黃姓女子前（29）日晚間申請保護令後，剛離開派出所即遭前夫洪男尾隨攻擊，洪男持滅火器及鐵製畚箕猛砸黃女頭部，造成黃女重傷送醫。洪男行凶後15分鐘自行投案，警方依殺人未遂、傷害及違反家庭暴力防治法移送檢方偵辦，檢方聲押獲准。高雄大寮區29日晚間發生一起駭人案件，一名黃姓女子剛到派出所聲請保護令，不料才離開不久，就遭前夫持滅火器與鐵製畚箕狠砸頭部，黃女頭部受到重創、血流不止，送醫搶救後仍傷勢嚴重。警方調查，59歲洪姓男子與54歲黃姓女子為離婚關係，雙方仍在同一處工作，疑因工作瑣事爆發口角，當天下午曾發生拉扯衝突，警方趕到時雙方已分開，黃女並到派出所申請保護令及提告傷害。然而警方受理完案件後不到兩小時，晚間7時24分便接獲報案，指大寮區民揚街有打架事件，員警趕抵現場，發現倒臥血泊的黃女，頭部撕裂傷明顯，兇嫌正是她的前夫洪男。洪嫌犯案後駕車逃逸，但僅15分鐘後即於晚間7時40分主動前往派出所投案。警方調閱監視器畫面，確認洪嫌尾隨黃女返家後持滅火器猛擊，再用鐵畚箕攻擊頭部。全案訊後，警方依傷害、殺人未遂及違反《家庭暴力防治法》等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。檢方考量犯案手段兇殘、再犯之虞重大，向法院聲請羈押，經法官裁定收押。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：快新聞／剛申請保護令就遭前夫攻擊！ 女子被滅火器、畚箕砸頭 更多民視新聞報導吳怡農肩關節唇撕裂傷 今帶傷赴中央黨部交表「爭選台北市長」再對決蔣萬安還在抝？稱普丁不是獨裁者挨轟 鄭麗文：他是一票一票選出來的「廚餘湖」現形！台中掩埋場滲流恐波及烏溪 王婉諭：盧秀燕停止閃躲民視影音 ・ 3 小時前
「泉柿原味」泰安溫泉暨甜柿推廣活動 山林泡湯甜柿放送好康抽獎遊戲體驗
苗栗縣「泰安溫泉」參加交通部觀光署舉辦的「二0二四-二0二五台灣好湯-金泉獎」評選活動，為台灣十九大溫泉區中榮獲「十泉十美獎」最高殊榮，並獲選「五大旅遊推薦好湯獎」、「五大友善好湯獎（優等）」及「五大優質服務好湯獎（優等）」共計四項獎項，是優質的碳酸氫鈉泉，更有「美人湯」之稱號，為擴大行銷宣傳效益，苗栗縣政府文化觀光局攜手內政部國家公園署雪霸國家公園管理處、苗栗縣泰安鄉公所及苗栗縣泰安溫泉區觀光發展協會共同舉辦溫泉季X泰安甜柿推廣活動，將於十一月一日上午十時在苗栗縣泰雅原住民文化產業區辦理開幕式，誠摯邀請大家來泰安泡湯、嚐美食、賞山林美景，進行一場療癒身心的旅行。活動延續去年以「泉柿原味」為主軸，為今年泰安溫泉季、泰安甜柿揭開序幕，推出「住」「柿」大吉活動-「溫泉住宿我送 ...台灣新生報 ・ 2 小時前
台中豬瘟斃死豬數量疑雲 農業局證實化製三聯單「甲聯遭塗改」
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導台中市梧棲區一處養豬場爆發非洲豬瘟疫情，但在斃死豬的化製三聯單中，疑似遭到塗改，使得化製場所收的「甲聯」與豬農收下的「丙聯」數字對不起來。對此，台中市府農業局副局長蔡勇勝，今（30）日下午在非洲豬瘟中央前進應變所記者會透露，被塗改的單子就是甲聯。媒體在非洲豬瘟中央前進應變所記者會中提問，化製三聯單的甲聯與丙聯數字不一樣，農業局是否有掌握差異的數字究竟差多少？對此，蔡勇勝回應，因為台中沒有化製場，而斃死豬有一單是送往雲林，已經透過行政程序調這個單子，應該在這兩天應該會完成程序；據農業局掌握，被塗改的是「送樣」的那一聯上頭，也就是甲聯。蔡勇勝也說，一開始查訪農友問豬隻死亡數字，是用對方口述則記錄116隻，而現在系統紀錄斃死豬的數字則為78頭。針對疫調中產生的各種疑雲，台中地檢署昨（29）日說，為持續釐清案情，查明有無違反動物傳染病防治條例等情事，於昨日上午傳訊證人王姓獸醫佐至署，查明全案始末，並經證人同意進行手機鑑識採證，訊畢諭知請回。另，因非洲豬瘟中央災害應變中心於本（10）月28日指出，案涉台中市某養豬場的疫情調查報告中，該場數日間運送病死豬隻至化製場所時，所填載的化製三聯單甲聯與丙聯記載之病死豬數量不符，疑涉偽造文書情事。台中地檢署表示，對此高度重視，已於第一時間指派張聖傳主任檢察官率同本署重案支援中心檢察事務官前往台中市政府環境保護局，調取養豬場相關稽查紀錄，瞭解該局對養豬場蒸煮廚餘作業之查核情形；並於昨日依據台中市政府2025年10月28日府授農動豬字第1140333805號公文，另行分案偵辦，以迅速查明有無違反動物傳染病防治條例或相關違法情事，展現本署堅定依法查辦之決心。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／台中豬瘟斃死豬數量疑雲 農業局證實化製三聯單「甲聯遭塗改」 更多民視新聞報導病死豬數量都搞不清！ 民進黨曬8疑點怒問：盧秀燕到底在幹嘛？爭議不斷！台中市府非洲豬瘟疫調出狀況 卓揆出手了台中廚餘車駕駛慘了！桶身竟未加蓋「沿路狂灑」 警方出手開罰民視影音 ・ 1 天前