伴孩童夢想上壘 遠雄再獲「資誠永續影響力獎」銅獎肯定

▲第九屆資誠永續影響力獎，企業組得獎單位合影。

【記者 廖美雅／綜合報導】遠雄文教公益基金會長期深耕偏鄉校園公益修繕與基層棒球教育，今年更以「攜手同隊，夢想上壘！」專案提報「2025 資誠永續影響力獎」獲得銅獎肯定，是繼「2025 TSAA 台灣永續行動獎」銀獎後再傳捷報。遠雄基金會自1997年創立以來，以「教育公平」為首要任務，面對經濟、社會、城鄉等面向所造成的教育資源落差，透過系統性的資源投入，扶植基層少棒隊發展，同時兼顧學童受教環境與品質。

▲遠雄文教公益基金會以「攜手同隊，夢想上壘!」主題，獲資誠永續影響力銅獎。

台中德芙蘭國小的小球員，不再只能穿著學長破損的舊裝備上場，在基金會協助下，獲得自己的裝備後，也提升了那份「我是球員」的自信。除了球場上的奮鬥，基金會更在孩子們的學習空間投入了長期關懷。臺東紅葉國小少棒隊在修繕後的圖書室與夜間課輔教室，培養了閱讀習慣，進而提升理解力。使他們在臺東縣「共同評量」測驗中，平均成績從後段躍升至中段，證明棒球與學業可以並肩前行。

遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽表示：「『攜手同隊，夢想上壘！』專案連續獲得資誠永續影響力獎與TSAA台灣永續行動獎的肯定，是對我們深耕教育扶助與公益修繕的莫大鼓勵。基金會從改善校園學習環境、推動少棒專業教育，到串聯跨界夥伴力量，都是希望讓每個孩子不因資源不足而受限，能夠安心學習、勇敢逐夢。（照片／記者廖美雅翻攝）