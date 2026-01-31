伴屍5天！男友陳屍旅館客房 日30歲女涉嫌棄屍遭逮

日本千葉縣柏市一間商務旅館內，一名30歲女子涉嫌棄置19歲男子的遺體。（圖／翻攝自youtube／ANNnewsCH）

日本千葉縣柏市發生一起命案，一名30歲女子石井梨奈涉嫌在當地一家商務旅館客房內，遺棄一名19歲男子秋田蓮的遺體，直到她的家人趕到旅館，事件才曝光。警方獲報後，依遺棄屍體罪逮捕石井梨奈，至於案件細節與死因仍待進一步釐清。

根據日媒報導，石井莉奈涉嫌將秋田蓮的遺體留在一家商務旅館的房間內。直到30日上午，石井莉奈主動聯絡家人，崩潰表示「我不能一個人死，我要跳樓」，事件才因此曝光。

家人接獲通知後，立刻趕往石井莉奈入住的旅館，進入房間後發現秋田蓮已明顯死亡，而石井莉奈則在現場。警方隨後介入調查，並於31日依遺棄屍體罪將逮捕石井莉奈，石井莉奈到案後承認「我確定我把遺體留在了房間裡」。

廣告 廣告

警方調查後發現，石井莉奈與秋田蓮正在交往，2人於24日一同入住該商旅，秋田蓮的遺體未發現明顯抵抗痕跡或外傷，後續將透過屍檢進一步釐清死因。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

140下創紀錄！未婚男女「婚外性行為＋飲酒罪」挨鞭刑 她當場昏倒送醫

同事上班打混具「1技能」多領5千 他怨不平衡過來人曝現實面：是真的

台中無業母餵藥害死8歲、3歲兒 高大成：恐折磨2小時死去