伴屍6天還盜刷岳母卡！三重滅門冷血男遭判3死刑 上訴控國民法官審判長「戲謔輕蔑」

25歲男子張泓毅因金錢與感情問題，2024年5月1日先後勒斃岳母、妻子和3歲繼子，犯案後帶著岳母愛犬「糯米」逃亡台中，同月11日遭逮捕，新北地院國民法官庭今年9月依殺人罪、殺害兒童罪判處3個死刑，為國民法官判死首例。

案件進入高等法院審理，張泓毅透過律師主張，一審審判長審理過程態度戲謔輕浮，甚至曾告知國民法官「可以睡覺，可以閉上眼睛不看證據」，還未妥善調查律師聲請調查的科刑證據，多次貶低檢辯雙方等等。

張泓毅律師還表示，一審合議庭將1030張兒童遺體照片附在卷證中，讓國民法官看見照片產生預斷、偏見，此舉違背法令。

回顧此案，張泓毅無業還積欠賭債，家中開銷全由妻子一人承擔，雙方因為金錢問題爭吵不休，2024年5月1日凌晨，張男懷疑妻子出軌，竟趁其熟睡時用枕頭將其悶死，隔日凌晨又因40萬元債務勒斃睡夢中的岳母，同日下午再殺害3歲繼子。

張男犯案後，將岳母、妻子的身分證、存摺、提款卡搜刮一空，5月4日在包養網站盜刷岳母的信用卡升級VIP服務。

伴屍6天後，張男於5月6日帶著岳母愛犬「糯米」逃往台中，過程還不斷盜刷岳母的信用卡，直到同月11日，劉母大女兒多日聯繫不上母親及妹妹，請鎖匠破門後才發現3具用棉被裹住的屍體，整起慘案因此曝光，最後張男在台中西屯區一處套房落網。

案件由新北地院國民法官庭審理，張男向精神鑑定醫師表示不後悔，重來一次還是會犯案，甚至多次表示想再殺死妻子的姐姐和妻子的前男友。

國民法官認定，張男利用被害人熟睡之際，以殘忍手法陸續殺害3人，且竟為了方便逃亡，以殘忍手段傷害陳童時，先後折磨數十分鐘，可謂「虐殺」今年9月依殺人罪、殺害兒童罪判處3個死刑。



