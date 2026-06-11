伴手禮不用賣了？小三通新制限重5kg 商家憂斷財路

金門縣公共車船管理處與浯江輪渡有限公司日前投下政策震撼彈，宣布將於今年（115年）7月1日起，正式實施全新的小三通旅客托運行李收費標準。由於新制將免費托運額度大幅限縮至堪稱開航以來最嚴格的「5公斤以內」，訊息一出隨即在地方社團與網路平台上引發高度關注與強烈反彈，支持與質疑的兩派聲浪在網路上激烈交鋒，話題持續延燒。

金門小三通自7月1日起行李托運免費額度只剩5公斤。（AI生成照／中天新聞）

根據最新公告的政策內容，自7月1日起，每位搭乘小三通船班的旅客，免費行李托運額度將縮減至5公斤。一旦行李超過這個門檻，從第6公斤起至20公斤止，每公斤將加收新臺幣30元的超重費，且不足1公斤仍以1公斤計算。至於超過20公斤以上的超大行李，則必須視當天現場的實際載運狀況，並依照相關規定另行辦理。此項新規定業經各船舶客運業者報請交通部航港局核備在案，實施已成定局。

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這項極為嚴厲的限重規定，在臉書「靠北金門」等地方社團掀起軒然大波。許多反對新制的民眾和網友無奈表示，現在市面上光是一個空的行李箱，本身重量就高達2至3公斤，如果免費額度只剩5公斤，等同於旅客只能帶個錢包出門，連正常的換洗衣物和日常用品都無法攜帶，直呼完全看不懂政府到底在推出什麼政策。甚至有悲觀的網友直言，如此高昂的超重費比許多航空公司的機場托運還要貴，未來恐怕會直接導致廈門的商品價格隨之調漲。

此外，不少民眾也擔憂這將對金門的觀光與未來發展造成二次傷害。許多中國大陸遊客來到金門，離境時往往會購買大量的貢糖、高粱酒等在地伴手禮，一旦行李限制變得如此嚴苛，勢必大幅降低旅客的購物意願，直接衝擊金門在地商家的生計。更有鄉親指出，隨著大陸廈門翔安機場即將完工上路，未來許多金門民眾若想透過小三通前往廈門轉機飛往其他城市，這項新規將大大增加出行的交通成本，讓原本標榜便利的兩岸通道變得綁手綁腳，令人質疑政府「是不是不想做好觀光」。

然而，在一片罵聲之中，也有部分理性的支持聲音浮現。支持這項政策的網友指出，長期以來小三通船艙內充斥著大量「跑單幫」的代購客與水客。這些人天天攜帶大體積、嚴重超重的水貨往返兩岸，不僅嚴重霸佔了船艙內有限的行李存放空間，更經常導致一般正常搭船的乘客無處擺放行李。支持者認為，將免費額度降至5公斤，並對超重部分嚴格加收費用，能夠有效拉高跑單幫的運輸成本，從源頭遏止這種長期存在的亂象，把合理的乘船空間與搭乘品質重新還給一般大眾。

隨著7月1日的實施日期步步逼近，這場關於「打擊跑單幫亂象」與「阻礙觀光與居民便利」的雙向爭辯依續在地方發酵。公共政策如何在精準打擊灰色經濟的同時，避免「一刀切」而誤傷正常通勤、觀光與探親的民眾，考驗著相關單位的智慧。這項新制是否會在正式上路前因應地方民意進行滾動式修正，已成為當前金門最受矚目的焦點。

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