伴手禮店「小泡芙賣220元」！網傻眼：被當盤子

生活中心／李明融報導

台灣有許多知名景點，每年都吸引大批遊客造訪，為當地帶來龐大的觀光財，然而近日有民眾發現，西門町的伴手禮店疑似「把客人當盤子」，一盒原價只要90元的知名小泡芙竟以220元販售，價差超過2倍之多，讓他直呼「希望外國人不要對台灣印象很差」，貼文曝光引發熱議。

有網友逛西門町禮品店，發現平民小吃泡芙竟賣220元。（圖／民視新聞網）原PO在Threads發文表示，在逛西門町一間禮品店時，發現店裡盒裝的小泡芙上面標示買5送1及220元，原PO當下並沒有向店家詢問實際價格，但他認為外國人看到這樣的價位，都會以為這一盒小泡芙在台灣就是售價220元，他無奈表示「誰都不希望到國外被當盤子吧，這些其實便利商店都會買得到」，擔心外國人會因此對台灣印象變差。

小泡芙成為許多知名藝人、歌手來到台灣必帶的伴手禮之一。（圖／翻攝지금 [IU Official]）

貼文曝光後，不少網友在底下留言「對比了Google地圖上的內裝照片，看樣子應該是打著整間全品項都是『買5送1』的噱頭，Google評論也有說買貴了的評價，所以是真的賣貴」、「觀光客不就這樣」、「這樣標總不可能說5送1只要220吧」、「貼紙下面是另一款餅乾，我覺得應該是放錯了」、「八成是1盒220，但一個願打一個願挨，就跟現在日本買東西也是一樣，不會自己比價就等著被盤」；也有網友表示「店家買5送1寫的跟220元差不多大，我覺得沒問題，至於老外怎麼誤解，現在手機翻譯都能直拍了」、「可能學美國吧，美國常常沒有建議售價，在機場免稅後還比超市貴」、「昨天在酷澎買18包才234」、「貴就是買方便」、「我看日本跟韓國人都很聰明會去家樂福掃貨」。

