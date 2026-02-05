伴手禮變罰單？國外食品帶回台轉售 食藥署：最重罰300萬元

食藥署提醒，旅客自國外攜帶食品回國須符合限量規定，且僅限個人自用，嚴禁轉售，違者最高可處新台幣300萬元罰鍰。示意圖。李政龍攝



新春賀歲、馬年到來，不少民眾規劃於春節假期出國旅遊，並順道選購當地特色食品作為伴手禮。食藥署今（5）日提醒，旅客自國外攜帶食品回國，除須符合相關限量規定外，僅限個人自用，嚴禁於國內轉售，違者最高可處300萬元罰鍰。

食藥署指出，民眾在國外選購食品前，可先至食藥署「食品藥物消費者專區」，查詢「國外消費紅綠燈」資訊，了解各國食品安全狀況，作為選購時的重要參考依據，避免購買到可能有風險的產品。

在攜帶回國數量方面，食藥署說明，旅客攜回的一般食品，總價值須在1,000美元以下，且總重量不得超過6公斤；錠狀或膠囊狀食品則以原包裝為限，每種最多12瓶（盒、罐、包、袋），合計不得超過36瓶（盒、罐、包、袋）。

食藥署特別強調，依《食品安全衛生管理法》規定，旅客攜帶回國且未經輸入查驗之食品僅限於個人自用，若民眾將攜回的食品拿去販售（如放置於電商平台、社群媒體拍賣），依該法第47條第14款規定，將處新臺幣3萬元以上至300萬元以下罰鍰。

馬年春節出遊，食藥署呼籲民眾返國前務必事先了解相關規定，確實遵守攜帶食品限量與用途規範，才能安心旅遊、平安過好年。

