伴手禮過年趕送貨！貨車國道拋錨遭撞滾一圈

被撞的藍色小貨車車斗棚架歪了，一堆粉紅色紅色的紙袋全都掉在車道。（圖／東森新聞）





過年快到了，送禮需求大增，一名小貨車司機忙著送貨，卻突然在國道3號台中龍井路段故障拋錨，後方大貨車竟沒注意撞了上來，害得小貨車翻滾一圈，逆向卡在內線，車上載的伴手禮紙袋也全都灑出來，驚險車禍畫面現在也曝光了。

行車紀錄器拍下駕駛開在國道中線，外線的大車司機卻緊急煞車，還打了雙黃燈警示，5秒後出事了，小貨車猛撞一個往右衝，一個往左翻滾一圈轉正，逆向卡在內線，所有車都停下來，好幾個紙箱散落在車道，這下全線封鎖，通通過不去。

廣告 廣告

驚險畫面全都被拍下，被撞的藍色小貨車車斗棚架歪了，一堆粉紅色紅色的紙袋全都掉在車道，警車、救護車、工程車緊急趕到，先幫忙清空中線車道，開放一線通行，車禍也造成大塞車，回堵超過5公里。

網友也紛紛留言說「小貨車左搖右晃的，鬼才敢靠近」、「發財車是壞掉嗎」，而撞上去的駕駛可能在看手機。另外也有人稱讚大車司機是神人，馬上打雙閃提醒，還靠右閃避。

國道警察局大甲分隊長洪瑞佑：「一名張姓男子駕駛小貨車因故障，停於中線車道。另一名黃姓男子駕駛小貨車，行駛於中線車道，疑似因未注意車前狀況，遇到故障車，發生碰撞。」

驚險車禍發生在16日下午4點46分，國道3號北上台中龍井路段，24歲張姓男子開貨車載紙袋，因為故障停在中線，後方51歲黃姓男子沒注意竟直直撞上去，害得張姓男子在車內滾了一圈，他人沒事，反倒是肇事的黃姓男子受傷送醫，警方花一小時排除現場。

貨車載的是知名糕點今年春節的禮盒及紙袋，就是因為過年快到了，需求量大增趕著送貨，沒想到車壞了，拋錨還被撞，糕餅包裝被迫延後，業者也很頭大。

更多東森新聞報導

快訊／下班注意！國道1號南向多車追撞 車流回堵

快訊／國道3車追撞車禍 回堵車流湧現！

新／下班塞爆！國一汐止段連環車禍 至少1人傷

