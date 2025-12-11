「伴手禮」有詭！ 台女赴泰見「網戀」 回國竟成運毒工具

〔記者朱沛雄／桃園機場報導〕一名本國籍吳姓女子接受網戀對象招待赴泰國見面，不料沒見到網戀對象，卻被委託帶回伴手禮，入境桃園機場時被查獲行李箱內夾藏16.22公斤大麻花，航警調查後依毒品危害防制條例送桃檢偵辦起訴。航警表示，不排除有販毒集團專門利用愛情包裝欺騙女子運毒，將持續追查幕後集團及在台接應共犯。

航警局刑警大隊偵二隊隊長陳博全表示，今年10月間，關務署臺北關與航警局安全檢查大隊在桃園機場第一航廈執行入境旅客託運行李X光檢查勤務時，發現自泰國曼谷入境的吳姓女子託運行李影像有異，經開箱查驗發現行李箱內夾藏30餘包第二級毒品大麻花，總重量達16.22公斤，市值初估逾新台幣3000萬元。

廣告 廣告

航警調查，失業中的吳女供稱於社群軟體與年籍不詳的男子談起網戀，男子不但提出交往，更以提供國外工作機會為理由，提供機票旅宿邀吳女赴泰國曼谷見面。待吳女到泰國後，又稱因為工作無法見面，卻委託吳女帶伴手禮給台灣客戶，事成後願提供報酬。為愛赴泰國的吳女依指示攜帶裝著「伴手禮」行李箱回台，卻不知其中夾帶大量毒品，入境桃園機場時遭查獲。

陳博全指出，吳女雖辯稱不知情，但航警局調查後依毒品危害防制條例移送桃園地方檢察署偵辦，並於11月中旬起訴，不排除有販毒集團專門利用愛情包裝欺騙女子運毒，將持續追查幕後集團及在台接應共犯；運輸第二級毒品可處無期徒刑或10年以上有期徒刑，航警局呼籲國人警惕網路交友的詐騙陷阱，切勿輕信不明人士提供的高薪或輕鬆國外工作機會，以免淪為毒梟犯罪工具。

【看原文連結】

更多自由時報報導

一顆都不能少！2泰女體內藏105顆海洛因 耗費10多小時排出

疑因兒子欠債6萬 高雄檳榔攤老闆娘慘遭砍死 法院裁定嫌犯收押

空中飛人運毒！2泰國女子吞食、塞肛門走私海洛因被攔截

日本人買下UNIQLO所有羽絨外套實測！曝光「最強款式」

