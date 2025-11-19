伴盟：性別友善廁所僅5座符規範 合格率約3.4%

（中央社記者汪淑芬台北19日電）環境部2024年8月制定推動「性別友善廁所倍增行動方案」，台灣伴侶權益推動聯盟今年8月在環境部公告列管的全台831座性別友善廁所抽查149座，僅5座符合規範，合格率約3.4%。

伴盟今天舉行記者會，針對環境部列管的全台性別友善廁所，依照環境部訂定標準，公布全台抽查報告。

伴盟表示，去年8月，環境部制定推動「性別友善廁所倍增行動方案」，宣告今年開始至2029年投入新台幣2億8035萬元，將環境部原列管的性別友善廁所623座，5年內增加1倍至1246座。

伴盟指出，因性別友善廁所負面新聞仍時有所聞，特成立好所在工作團隊，以環境部「倍增方案」所列的指標為依據，抽查今年8月28日環境部正式公告列管的831間性別友善廁所，動用44名調查員，調查範圍遍布17縣市、共149座廁所，初步篩選，表面上看起來符合標準的有54座，但再詳細檢視後，只有5座合格，4座在新北市、1座在台北市。

根據伴盟調查發現，抽查的149座性別友善廁所中，有12座是按照地址找不到的幽靈廁所、6座不開放民眾進入、2座則是正在清掃或維修無法進入勘查，剩下可以勘查的129座廁所中，有5座是傳統的男女分廁、21座和無障礙廁所或親子廁所共用、11座僅單獨改建男廁（或女廁）並保留女廁（或男廁）、41座則是完全沒有增設性別友善標誌的傳統單間廁所、13座小便斗完全沒有遮蔽或隔間。

伴盟表示，根據環境部「性別友善廁所倍增行動方案」強調的性別友善廁所，是指「任何性別都得以自在使用之公廁」，且為達到「平等、理解、隱私、安全、尊嚴」的5項核心價值，倍增方案針對性別友善廁所有明確定義，包括：單間設計、標誌清晰、安全設施、出入開闊，也有提供詳細的設施標準配備表。

伴盟表示，若能按照倍增方案所述的內容設置，性別友善廁所應能達到方案所標榜的「不遺漏任何人」的人權原則。

伴盟歸類性別友善廁不友善的原因，改建時並未深究「性別友善」的精神，造成原本的廁所使用者，例如：女性、身心障礙者既有使用空間遭到壓縮；或是廁所改建不良，造成使用者進入性別友善廁所後，直接看見正在使用小便斗的人，出現雙方都不舒服的尷尬場景。

另外，伴盟指出，根據好所在工作團隊成員的長期實地觀察，民眾經常徘徊在性別友善廁所外，觀察自己是否「有資格」進入這間廁所，有時候甚至有民眾進去後又退出來，表現出無比困惑。

伴盟認為，若環境部列管的廁所根本不符合性別友善基本原則，翻倍增設的結果，恐怕只會為民眾帶來更多負面使用經驗，不只辜負性別友善廁所政策的美意，甚至可能讓性別友善廁所還沒有普及前，就先背負惡名，造成後續推動更加困難。

伴盟提出4項訴求，包括：性別友善不應淪為空洞的口號，更不是讓政府拿來妝點門面的數據；建議環境部重新盤整現有廁所，不合設置標準者限期改善；建議環境部先有性別友善標章認證，再談數量提升；要求環境部立即公布224座有獲得補助款的性別友善廁所名單與地址，仍有不符合標準者，環境部應要求研議改善計畫，若遲不改善應追回補助款；環境部必須承諾，主動公布倍增計畫2.8億元的經費流向。（編輯：管中維）1141119