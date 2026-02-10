伴著春風跟著三貓一起慢遊火炎山 用鏡頭捕捉火炎山的美麗吧！

▲火炎山登山山徑。

【記者 李宏燁／新竹 報導】林業及自然保育署新竹分署將於 115 年 3 月 14 日（星期六）在火炎山生態教育館舉辦「三貓出遊去：慢遊火炎山」主題活動。本次活動將帶領參與者前進火炎山自然保留區，實地觀察火炎山之美，用手機鏡頭留下這片土地的地質奇景。

位於苗栗最南端的火炎山以其壯麗的侵蝕溝地形聞名，自民國75 年依據《文化資產保存法》劃設為自然保留區，成為臺灣自然保育的重要據點。這片珍貴的區域保存了壯觀的惡地地景與豐富的淺山森林，為眾多動植物提供了庇護所。

▲火炎山自然保留區一景。

每個季節的火炎山都有些許不同，地貌、植物及昆蟲都有不同樣貌，這次活動邀請曾任《天下雜誌》資深攝影記者王竹君老師，傳授手機攝影的各種小技巧，拍攝出火炎山的美麗景色。想要探索火炎山的奧秘，快來跟隨火炎山生態教育館的吉祥物—三貓陛下，一起踏上這段奇妙的旅程吧！

深入火炎山自然保留區，感受大自然的鬼斧神工，探索獨特的地質奇觀。用您的鏡頭捕捉火炎山的壯麗風貌，留下對這片土地最深的愛與讚嘆。活動將於2 月 14 日(星期六)中午 12 點起開放報名，名額限定20 位，報名資訊將公告於：（照片火炎山生態教育館提供）