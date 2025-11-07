伴身障者成長！聖母基金會「家的形狀」推募款 楊貴媚「曝1事」力挺超暖

記者簡浩正／台北報導

中華聖母基金會深耕嘉義20年，致力提供失智家屋與日照、到宅沐浴車、老人食堂等專業長照服務，宣布「家的形狀」募款網頁即日起上線，期盼社會各界響應。（圖／中華聖母基金會提供）

住在嘉義縣的身心障礙者小芳（化名）的父親因中風倒下，她與母親攜手面對照護重擔，所幸在中華聖母基金會協助下，小芳學會照顧技巧，並接受自立生活訓練，如今已成為支撐家庭的重要力量。

父親去世後，基金會服務重點轉向小芳的生活訓練與自立發展，協助她使用代步車及搭乘公車，建立生活目標與社交圈。小芳回憶自己生大病住院期間情緒低落、孤單，社工安排父母探病，讓她感受到溫暖與支持，至今仍深受感動。多年陪伴下，她從需要協助的身心障礙者，成為能照顧母親與家庭的重要支持者。

根據內政部統計，2025年65歲以上人口將突破2成，而嘉義地區部分偏鄉如鹿草、義竹、六腳，比例已超過3成，代表每3人即有1位超過65歲的長者，高齡化壓力與低所得現實疊加，使嘉義成為全台長照最吃緊的地區。面對嘉義地區老年人口衝上25.05%全國第一的嚴峻現實，老老照顧的日常成為當前急需解決的問題。

聖馬爾定醫院院長暨天主教中華聖母基金會前董事長陳美惠修女表示，中華聖母社會福利基金會深耕嘉義20年，自2008年從日本引進建構全台第一輛到宅沐浴車及倡議納入長照給付、2020年引進加熱乾燥車、2022年落成中南部最大的失智症社區式照顧園區，提供日間照顧與台灣極少見的團體家屋服務，運用102台行動載具深入嘉義地區跨越山海城鄉各偏鄉社區，構築堅實的在地照護網絡，多元化的長照服務撐起家的形狀。

國際影后楊貴媚與基金會結緣超過10年，多年來親眼見證這些服務對長者與家庭的改變，昨更親自來基金會活動站台。她說因照護母親的經驗，更能理解長照家庭的辛勞。她親自學習長者沐浴技術，多次隨行到宅沐浴車深入偏鄉，親眼見證基金會在偏鄉籌設暖暖老人食堂、日間照顧中心與團體家屋的過程，這段深度參與的過程也使她自願成為終身志工，持續以行動陪伴每一位需要幫助的人。

基金會執行長黎世宏表示，基金會始終秉持「有溫度的照顧」理念，從到宅沐浴車、日間照顧中心、暖暖老人食堂、建構偏鄉送餐送物資及就醫網絡，讓服務不只是協助，更是尊嚴的延續。但也需要大眾透過募款網頁（www.solc.org.tw/love-chiayi-donate）伸出援手，讓偏鄉長者持續獲得優質照護、維持生活尊嚴。

基金會表示，天主教中華聖母基金會「家的形狀」募款網頁即日起上線，期盼社會各界響應，與基金會一同延續二十年的守護，讓長照服務能持續到每一個需要的家庭，讓我們一同成為『撐起家的那雙手』。

