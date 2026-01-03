伴隨飛機轟鳴 委內瑞拉首都爆炸連傳、要地冒煙

（中央社卡拉卡斯3日綜合外電報導）多家外媒發布即時快訊，指當地時間3日凌晨在委內瑞拉首都卡拉卡斯目擊多起爆炸，並能聽到飛機低空飛越的聲音，包含軍事設施在內的一些市內出現停電。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，他們派駐卡拉卡斯的採訪團隊通報，第一次爆炸約發生於當地時間3日凌晨1時50分（台北時間3日下午1時50分），其中一聲爆炸威力非常強，能感受到窗戶在震動。

身處卡拉卡斯的CNN的記者們表示，在爆炸後還能聽到飛機飛行的聲響，市內多處出現停電。

一段影片顯示在城市燈光映照下，夜空中升起兩道煙柱，其中一道煙柱底部可見橘色火光；隨後畫面另一處位置短暫出現閃光，接著傳來低沉爆炸聲響。

Efecto Cocuyo與Tal Cual Digital等委內瑞拉當地媒體報導，卡拉卡斯以北的拉圭拉（La Guaira）及濱海城市伊格羅特（Higuerote）等地也傳出爆炸聲響。

美國總統川普近期多次警告，美國正準備對委內瑞拉境內涉及毒品走私的網絡採取行動，還說「很快」就會對地面目標打擊。他在去年10月時曾說，已授權中央情報局（CIA）在委內瑞拉境內行動，以打擊來自委內瑞拉的毒品流動。

紐約時報引述目擊者表示，卡拉卡斯多處重要軍事設施冒出濃煙，包括卡洛塔（La Carlota）空軍基地與市中心的提烏納要塞（Fuerte Tiuna）等，委國軍方及多名政府高層所在的提烏納要塞，爆炸聲格外密集；目擊者也形容卡拉卡斯上空可聽見飛機與直升機聲響。

包括白宮與五角大廈都暫未回覆媒體詢問。（編譯：陳亦偉）1150103