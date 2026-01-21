伴130多個國家的孩子長大 《淘氣小企鵝啵樂樂》全新電影來了

《電影版 淘氣小企鵝啵樂樂》系列深受大人小孩喜愛。（車庫娛樂提供）

韓國奇幻動作冒險動畫片《電影版 淘氣小企鵝啵樂樂》，曾在2013年締造463萬觀影人次驚人紀錄，終於推出了第10部電影版作品《電影版 淘氣小企鵝啵樂樂 甜蜜城堡大冒險》，電影版曾以宇宙、恐龍世界、寶島、海中等為題材，已經超越原本的電視動畫系列，也在大銀幕上攻占各年齡層觀眾的心，成為韓國最具代表的動畫品牌，於韓國上映27天內，在強片圍攻之下，仍穩占票房前10名，最終票房為22.2億韓元（約5000萬台幣）。

廣告 廣告

電影敘述因為魔女「邦妮」的魔法，聖誕老公公竟變成人偶，將讓今年的聖誕甜點完成的魔法材料「聖誕老公公配料」，若無法被送到甜點王國的話，聖誕節就會消失，啵樂樂和朋友們於是代替聖誕老公公前往甜點王國，沒想到在冒險途中，珀比和佩蒂竟變成人偶，而且壞蛋「巧克力歐博士」竟還以巧克力覆蓋整座甜點王國，究竟啵樂樂和朋友們能守護期待已久的聖誕節嗎？比想像中更甜蜜又刺激的甜點大冒險即將展開。

此次以被冰雪覆蓋的寧靜海島為故事背景，除了主角「啵樂樂」之外，還有膽小的小海狸「露比」、雞婆的小狐狸「艾迪」、溫和的大北極熊「珀比」、親切的小企鵝「佩蒂」、逍遙自在的蜂鳥「哈利」、淘氣的小恐龍「克龍」等，預告中也可看到充滿好奇心的「啵樂樂」和朋友們為了幫助聖誕老公公，而前往被巧克力封印的甜點王國，打算拯救陷入危機的聖誕節。在白雪皚皚的白色聖誕節景象和五彩繽紛的甜點王國的襯托下，「啵樂樂」和朋友們將再次帶領小朋友和大朋友展開更刺激有趣的大冒險。

值得一提的是，片中重要角色「啵樂樂」有「企鵝總統」之稱，不僅席捲亞洲，還陪伴歐洲、中東等130多個國家的孩子們一同成長，在玩具、出版、教育等多樣領域中擴張發展，還與聯合國教科文組織一起進行公益活動，為社會盡一份心力。這次《電影版 淘氣小企鵝啵樂樂 甜蜜城堡大冒險》是韓國動畫系列作首次推出到第10部的動畫電影作品，也再次證明了這20多年來，《淘氣小企鵝啵樂樂》在韓國動畫領域無法被動搖的地位。《電影版 淘氣小企鵝啵樂樂 甜蜜城堡大冒險》2月6日（五）中韓文版全台上映。

更多中時新聞網報導

詐騙退散！金管會三不會護財

龔鈺祺音樂會 理想混蛋雞丁站台曝巧合

動力火車攻蛋先「閉嘴」餓到哀哀叫