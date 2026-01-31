伴90歲阿嬤安詳謝幕 首創寵物入住亞東醫院馨寧病房10週年

90歲的阿珠奶奶是一位氣質優雅的心衰竭長者，平日喜愛彈奏鋼琴，也像孩子般鍾情甜點冰品。她在生命末期原希望在6個兒女陪伴下於家中度過，但隨著身體不適加劇，家屬在居家安寧團隊協助下，轉入亞東醫院馨寧病房。

在病房的日子裡，醫護人員與志工不僅細心照護，更特別為她準備喜愛的冰淇淋、安排洗澡，讓奶奶在舒適的環境中保有生活溫度。最終，奶奶在家人守護下如熟睡般安詳離世，這份「善終」的體驗更促使家屬返家後全體完成預立醫囑，為自己的人生預做準備。

馨寧病房深耕10年

亞東醫院馨寧病房自2016年2月成立至今已走過10個年頭，陪伴無數末期病人走向圓滿。院方舉辦「馨寧病房成立10週年紀念記者會」，以「生命有愛・馨寧長在」為題，回顧這段守護生命尊嚴的歷程。

亞東醫院院長邱冠明表示，醫學不僅是治療疾病，更是陪伴生命邁向終點的過程。病房秉持「5全照護」理念，將醫療從住院延伸至居家，確保病人在熟悉的環境中維持生活品質，同時也讓家屬在陪伴過程中不留遺憾。

為了讓大眾對安寧療護有更深層的認識，亞東醫院於1月28日至1月30日於1樓大廳舉辦主題攤展。展出內容包含舒適護理介紹、森林療癒VR體驗、園藝手作及治療犬示範。透過沉浸式互動，院方希望傳達安寧照護並非僅是面對死亡，而是透過多元化的陪伴與理解，延續對生命的熱愛與尊重。

創全國第1家寵物入住病房

馨寧病房成立初期僅設有10張病床，隨需求增加於2018年擴增至16床，並成為全國第1家開放寵物進入病房陪伴病人的醫院。在技術應用上，團隊引入VR設備，協助臥床病人「重返」家鄉或觀賞大自然，突破空間限制圓夢。疫情期間，病房更推出「手模製作」，協助家屬保存珍貴的牽掛記憶。

邱冠明院長以風信子作為病房的精神象徵，其花語代表「重生的愛」與「永遠的懷念」，象徵即便生命有限，愛仍能跨越生死。此外，馨寧病房自2017年起便擔任新北市社區安寧照護的臨床見習單位，協助基層醫護人員接軌安寧理念，並率先導入動物輔助與園藝治療，全方位支持病友與家屬的身心靈需求。

邱冠明院長為治療犬及治療貓頒發亞東醫院員工證。（亞東醫院提供）

展望下一個10年

在專業領域上，馨寧病房於2019年通過安寧緩和醫學專科醫師訓練醫院認證，並自2019年至2025年期間，於淋巴水腫照護及整體安寧品質上多次獲頒國家醫療品質獎。亞東醫院亦自2012年起，連續獲得衛福部評選為安寧推廣優良機構，並在2022年預立醫療決定推廣競賽中奪下全國醫學中心第3名。

展望下一個10年，邱冠明院長表示，亞東醫院將持續提升緩和醫療量能，並在科技輔助與臨床教育上創新求變。亞東醫院將深化生命教育的推廣，堅持「尊重生命、關懷全人」的初心，在不斷進步的醫療體系中，始終為末期病人提供最溫柔且專業的守護。