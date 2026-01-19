伶牙俐齒主播淪共諜白手套！林宸佑「靠勢」大膽匯紅錢 收押前180度變臉求饒

中天主播林宸佑涉國安案件，遭法院裁定羈押禁見。翻攝林宸佑臉書

中天新聞台政治組記者兼主播林宸佑（綽號「馬德」），涉嫌充當中共共諜組織在台金主代理人，遭到橋頭地院裁定羈押禁見。這起震撼政媒圈的案件，不僅揭露了中共滲透基層士官兵的嚴峻現狀，更讓這位年僅28歲、平時在立法院以刺探性提問著稱的「政大新聞男」，暴露出極其矛盾的兩面性格。

《鏡週刊》發現林宸佑落網過程充滿戲劇性。16日，林才剛結束在台東的悠閒渡假返回台北，原定隔天要照常上班，並主持晚上7點的網路節目；不料，檢調人員早已掌握其金流證據，於17日清晨在其租屋處發動突擊搜索，並被帶回高雄。

林宸佑當天未到班，中天電視台高層驚覺「主播失蹤」，才發現他已被檢調帶走，急忙協助尋找律師。 隨著林宸佑被捕，他每週固定主持、擁有3.1萬鐵粉的直播節目《馬德有事嗎》也隨之停擺，諷刺的是，這回「馬德」是真的出大事了。

今年28歲的林宸佑是台中西屯人，畢業於政大新聞系，曾任職台視，三年前轉戰中天。在同業眼中，林宸佑並非受歡迎的人物，他長期駐點立法院，以「尖銳且具挑釁性」的提問風格著稱，專門針對綠營政治人物進行攻擊式採訪。 包括柯建銘、王義川等人都曾拒訪，聯電前董事長曹興誠更曾當面指其任職單位為「匪台」。最著名的是採訪前立委賴品諭時，賴指控林宸佑推她。

知情人士直言，林宸佑個性「高調且靠勢」，或許是認為媒體身分是最好的護身符，他竟大膽到直接用「個人帳戶」匯款給互不相識的士官兵，甚至在帳戶中存放大量泰達幣（USDT）。這種毫不避諱的行徑，被辦案人員形容為「膽大包天」，也成為檢調查緝金流時最直接的鐵證。

進入偵查庭後，林宸佑平時在鏡頭前叫陣的氣焰消失殆盡。當檢方攤出其帳戶內與薪資所得不符的上百萬元金流，以及多筆匯往軍方的款項紀錄時，林宸佑的態度發生180度大轉變。

中天新聞主播林宸佑的工作表現毀譽參半。翻攝照片

面對檢調詢問，他不再辯才無礙，而是頻頻以「不知道」、「忘記了」或「只是幫忙人家」等荒謬藉口搪塞。辦案人員透露，林宸佑在得知檢方聲請羈押後，顯得十分客氣且低調，與平日犀利質問他人的模樣判若兩人。由於其供詞與涉案官兵稱「雙方不熟、未曾借錢」的證詞嚴重矛盾，加上金流交代不清，法官最終認定其涉嫌重大，裁定收押。

目前檢調正擴大清查林宸佑的微信通聯群組，試圖從這位「最年輕代理人」身上，溯源出背後統籌指揮的中共統戰大咖。 隨著案情進入深水區，林宸佑究竟是為了利益淪為棋子，還是自願成為共產黨的「影武者」，真相正逐一浮現。



