近日長榮航空空服員帶病執勤，返台後不幸離世的新聞，讓勞權與勞動環境的議題再度浮上檯面。媒體也發現長榮航空在今年更是因為勞權相關紀錄，先後被開罰了288萬元的罰鍰。在這當中，許多事件的單次金額罰款低到僅僅兩萬元，以長榮一年兩千億的營收來說，這樣的金額顯然是不痛不癢。

很明顯的在當前的勞動法規之下，長榮航空完全沒有動機去改變現行制度。因此，筆者試圖在此探討兩種對「大企業不怕罰錢」的解決方案，雖然將以長榮為案例進行探討，但也可以作為其他產業的參考方向。

廣告 廣告

第一種方法，是參考前機師的說法，由主管機關民航局出面。由民航局出面，將航空公司的疲勞管理、勞權、職場霸凌等紀錄，納入更新執照時的考量。勞權劣跡斑斑的公司，在更新執照時需要完成哪些改善、或是審批新航線時需附帶更多的條件，都是主管機關可參考的方向。核心原則就是要將「勞工權益」與「營業資格」進行明確的連結，才更有可能督促實質意義上的改變。

如台灣著名自行車公司捷安特（Giant）日前就遭到美國海關暨邊境保護局（CBP）指控涉及「強迫勞動」，導致出口美國的貨物受阻，也因此才促使其迅速的改善底下移工的生活條件。同時，台灣遠洋漁業劣跡斑斑的人權紀錄，也可以透過漁業署更強硬的手段，比如撤銷執照或是扣押船隻，才有可能促成實質上的改善。

第二個方向，是參考美歐國家行政實務上，以公司的營業的收入比例作為裁罰金額、或是以每日累計罰款至改善為止。比如歐盟在去年通過的《企業永續盡職調查義務指令》（CSDDD）就要求大型企業必須處理其永續與勞權的問題，否則將面臨最高可至「全年營收5％」的巨額罰款。或是以每日累進罰，也就是以平均每日營收的固定比例裁罰，直到改善為止。如果以長榮航空9月的營收156億元的5％來看，就是在其改善勞動情況前、需要面臨每日2600萬元的罰款。設定固定金額上限的良善動機，反而成為了罰得到小公司、罰不到大企業的窘境。面對這些動輒數百億規模的企業，用營業額的百分比才是真正的痛。相信在這種程度的監管下，就能為職場環境的改善帶來高度效率。

長期來看，台灣的企業普遍存在一種「能賺錢就好」的心態，從而忽視對環境、勞權的影響。在過去的亞洲四小龍時期，台灣也確實靠著低成本人力來獲取快速的經濟果實。但如果台灣要成為發達國家，那就不能只是在GDP數字上與歐美看齊，而是在法規與勞工權益的保障上也必須跟上。追根究柢，我們國家希望的營商環境是能營業、能賺錢就好，還是希望標榜某些人權的價值與追求？我國政府與政治人物應該要勇敢的撿起政策與法律的工具，用白紙黑字的條文來改善人民的生活，我們才能在未來減少憾事的發生，讓這片土地上的人真正的過上安居樂業的生活。（作者為前國民黨青年團總團長、大九學堂二期學員）