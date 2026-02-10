伸手扯密錄器！妹子拉人規勸仍暴走 酒店經紀嗆警遭秒壓制

記者楊忠翰／台北報導

北市顧姓酒店經紀酒後嗆警，還動手拉扯密錄器被保護管束。（圖／翻攝畫面）

台北市1名25歲顧姓酒店經紀，10日凌晨3時帶著1名女子，坐進違規停放路旁的車輛，巡邏警員隨即上前盤查，滿身酒味的顧男先嗆聲：「給你開嘛！」，接著伸手拉扯警員裝備，甚至開口飆罵：「他媽的！」，遭到警員當場制伏，同時通報支援警力到場，全案將依社維法函送法辦。

中山分局表示，今天凌晨3時許，顧男在酒店喝完酒後，帶著女性友人離去，兩人一路走到民生東路一段時，顧男試圖開走違規停放路旁的轎車，巡邏警員見他滿臉通紅，隨即上前攔人盤查。

廣告 廣告

顧男對著警員大聲咆哮，並怒嗆：「你就開嘛！」，女性友人急忙制止，顧男依舊情緒激動，不但伸手抓住警員身上的密錄器，還不斷對著警員辱罵：「他媽的！」，警員遂將他壓制在地，當場施以保護管束，女性友人眼見顧男遭逮，只好走到一旁等待。

支援警力隨後趕抵現場，並將顧男帶回派出所偵辦，後續將依違反社維法函請簡易庭裁處；至於顧男違規停車部分，警方亦將依照道交條例開罰，最高可處1200元罰鍰。

北市顧姓酒店經紀酒後嗆警，還動手拉扯密錄器被保護管束。（圖／翻攝畫面）

北市顧姓酒店經紀酒後嗆警，還動手拉扯密錄器被保護管束。（圖／翻攝畫面）

北市顧姓酒店經紀酒後嗆警，還動手拉扯密錄器被保護管束。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

拒捕衝撞警車！警官偷吃還被劈腿 勒索情敵議員千萬慘了

高金素梅「涉3案」被搜索 北檢證實立委、助理和3議員同遭約談

一家三口受驚提告！瑞陽公園騷擾拉扯孩童 29歲男遭強制送醫

同步清查競選資金！北檢搜索高金素梅辦公室 赫見國安站主任隨行

