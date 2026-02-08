伸手牌星二代／男星爆欠千萬債務 求助「F奶前女友」借錢還房租

金剛與陳蕊蕊分手後，曾被爆出交往時多次向女友借錢。（翻攝自金剛IG）

伍思凱兒子伍諒被交往過的女子出面爆料，指他在交往期間頻頻伸手借錢，年過30仍被形容是「靠爸族」，分手後欠款更拖延數月才歸還。本刊也查出，三年前伍諒曾無視前女友向法院申請的保護令，持續傳送辱罵訊息騷擾，最終遭檢方提起公訴，相關行徑再度引發譁然。

同樣曾被爆是向女友「伸手牌」的男星還有長年在香港發展的藝人金剛，他與F奶女星陳蕊蕊自2013年交往，卻於2016年4月因性格不合分手。分手後，港媒爆料金剛疑似在香港欠下百萬港幣債務，生活品質大幅下滑，搬至月租僅約新台幣4萬元的偏遠住宅區，甚至多次向前女友陳蕊蕊借錢，還積欠房租。

廣告 廣告

香港選秀節目《全民造星5》選手魏念恩，因感情因素在決賽前退賽。（翻攝自魏念恩IG）

2023年參加香港選秀節目《全民造星5》的25歲選手魏念恩，當時他的女友Jessie不幸墜樓身亡，事件背後的感情內幕在網路上瘋傳。近日女方家屬首度發聲，指出魏念恩在分手後仍持續向Jessie借錢，金額從數百至一千港幣不等，甚至要求女方刪除社群平台上的合照。家屬透露，Jessie多次嘗試聯絡、甚至前往昔日愛巢，卻始終得不到回應，最終發生憾事。魏念恩隨後於決賽前夕宣布退出比賽，製作單位也證實其因私人理由退賽。

龍語申工作不穩時，曾靠當時女友蔚葒縈救濟。（翻攝自龍語申臉書）

龍語申2018年與凱渥同門模特兒蔚葒縈交往，兩人愛得高調，不僅形影不離，也經常在社群平台放閃。蔚葒縈為愛付出甚多，在男方事業低潮時不惜借錢相助，原以為能修成正果，卻在交往5年後宣告分手。

更多鏡週刊報導

伸手牌星二代／獨家！伍思凱獨子頻惹事 伍諒拖欠借款又違保護令

一夕洗白見初心／獨家！王菲暗捐公益醫院1.5億 李亞鵬爛19年被發現大善人

一夕洗白見初心／出車禍卻找司機頂罪！謝霆鋒形象一度跌谷底 努力復出甩陰霾