伸港小姊妹放學命喪斑馬線 74歲無照翁遭判1年2月

74歲蕭男無照駕駛撞死小姊妹。（資料畫面）

彰化縣伸港鄉去年2月發生嚴重車禍，陳姓10歲與9歲姊妹放學返家，行經斑馬線時遭74歲蕭姓男子駕車撞上，小姊妹經數月搶救仍先後不治，蕭男辯稱對方闖紅燈、視線遭樹木遮擋，但法院勘驗行車紀錄器後認定其無照駕駛、超速且未禮讓行人，依過失致死罪判處1年2月徒刑，全案可上訴。

回顧整起案件，小姊妹於2024年2月22日晚間與8歲弟弟走斑馬線過馬路時，遭蕭男駕駛的休旅車以約77公里時速撞擊，弟弟受輕傷，姊妹倆則傷重昏迷，經長時間搶救，姊姊病況一度好轉，但最終因中樞神經衰竭，於同年9月5日過世；妹妹則於事發後251天相繼離世。

彰化法院審理時，蕭男辯稱當時為綠燈通行，因行人闖紅燈且視線遭分隔島樹木遮擋才釀禍，不過，法官勘驗行車紀錄器畫面，依時間與距離推算出其車速高達每小時77.264公里，明顯超過速限70公里，且現場照明良好、視線無阻。

法官認定，即使行人違規闖紅燈，駕駛行經斑馬線仍應暫停讓行人優先通過，若蕭男能依速限行駛、注意車況，應能及時反應避免撞擊，考量其符合自首減刑條件，但否認犯行且未與家屬和解，因此依過失致死罪判處1年2月徒刑，仍可上訴。

