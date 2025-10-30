伸港小姊妹遭撞雙亡！無照翁一審判1年2月 阿公悲喊：孫女的命這麼不值？

彰化縣伸港鄉小姊妹去年2月傍晚行走在人行穿越道上，遭到無照駕駛的74歲蕭姓老翁撞飛。民眾提供



彰化縣伸港鄉小姊妹去年2月傍晚行走在人行穿越道上，遭到無照駕駛的74歲蕭姓老翁撞飛，送醫搶救數月雙雙不治，檢方依過失致死罪嫌提起公訴。彰化地院近日作出一審判決，蕭翁依過失致死罪判有期徒刑1年2月，判決結果讓小姊妹的阿公難以接受，強調會再上訴。

這起交通事故發生在去年2月22日，姊弟3人在傍晚18時許通過行人穿越道時，遭到蕭姓老翁無照駕駛的休旅車高速撞擊，姊妹倆陷重度昏迷，弟弟則受輕傷，年僅10歲的大姊經搶救197天仍不幸離世，9歲妹妹也在入院搶救251天後過世，留給家屬無限哀痛。

檢方查出，肇事蕭男74歲是無照駕駛，肇事後雖向警方自首坦承，卻供稱「綠燈直行撞到人，想煞車也來不及！」然而後續卻發現該路段速限70公里，蕭男時速77公里已超速，甚至哭窮說他沒錢賠、乾脆去關，迄今也未與受害者家屬和解。

彰化地院審理時，認定蕭男未領有普通小型車駕駛執照，並於行近行人穿越道時，不依規定讓行人優先通行，因而肇事致小姊妹死亡，蕭男所為係犯道路交通管理處罰條例第86條第1項第1款、第5款、刑法第276條之汽車駕駛人，未領有駕駛執照駕車，行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行，而犯過失致人於死罪。

彰化地院指出，蕭男以一行為同時侵害被害小姊妹2人之個人法益，為想像競合犯，應依刑法第55條前段規定，從一重處斷。不過，雖然蕭男同時符合無照駕駛、超速等情況，依刑法實務同時有數種同條項規定之加重情形，亦僅能加重一次，不能再遞予加重其刑，且其當場承認為肇事人而自首接受裁判，與自首之條件相符，依刑法第62條前段之規定減輕其刑，並依法先加後減之。

彰化地院表示，爰以行為人之責任為基礎，審酌蕭男未遵守交通規則，致本案交通事故之發生，又因此造成小姊妹死亡之結果，被害人之生命法益無從回復，家屬傷痛之情亦難以平復，蕭男犯罪所生之危害非輕。另考量蕭男犯後否認犯行，未能與被害人家屬達成和解並彌補損害；兼衡蕭男違反注意義務之程度、過失情節、前科素行與其於法院審理時自陳之教育程度、家庭及經濟狀況，並考量告訴人對本案刑度之意見等一切情狀，量處有期徒刑1年2月。

對於一審判決結果，小姊妹阿公難以接受，悲痛表示：「我的孫女，難道就這麼不值得嗎？」兩個寶貝孫女還有漫長的人生道路要走，卻被一場完全可以避免的車禍奪走未來，代價竟僅是1年2月的刑期。他並痛批對方從事發至今都沒達成和解，甚至試圖推卸責任、毫無悔意，家屬一定會再上訴。

