伸港小姊妹遭高速撞死 無照駕駛翁判刑1年2月

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

發生在去年2月的彰化縣伸港鄉的陳姓3姊弟晚間穿越行人穿越道時遭高速撞飛，釀2死1傷慘劇，彰化地院近日審結，依過失致死罪判處無照駕駛的蕭姓老翁徒刑1年2月。可上訴。

這起交通事故發生後引發社會震撼，網友除為在醫院急救中的10歲姊姊及9歲妹妹集氣外，並痛責無照駕駛的高齡肇事老翁，2姊妹分別搶救197天及251天後仍不幸離世。

檢方起訴指出，蕭姓老翁從未考領自用小客車駕駛執照，113年2月22日18時許駕車沿彰化縣伸港鄉建國路由東北往西南方向行駛，18時21分許，行經該路段與美港公路3段路口，遇綠燈欲直行通過路口時，在道路時速70公里限制路段，以約77.264公里之速度超速通過該處行人穿越道，撞飛陳家3姊弟，造成2名女童死亡。

法院審理時，蕭姓老翁坦承無照駕駛撞飛陳家姊弟，但矢口否認有何過失致死之犯行，辯稱當時是綠燈通行，沒有超速，到路口時發現對方闖紅燈，來不及反應才發生碰撞，認為沒有過失。

合議庭審理認為，依據路人提供行車影像，蕭男進入肇事路口時之行車速度，已超過該路段之行車速度限制時速70公里，而被告超速行駛，不僅影響其注意車前狀況之視野及反應時間，且煞車距離亦隨之變長，苟能遵守行車速限，當能及時反應，不致發生車禍。

且本案交岔路口現場並無遮蔽物且有夜間照明，又路口之分隔島並無樹叢，無足以遮擋視線之物，蕭男理當可看見陳家姊弟自其前方由左往右方行走在斑馬線上，被告駕駛之車輛為休旅車，因其高度較高，視野較一般轎車為佳，難認有不足以注意前方行人動態之理，故被告之行為已違反應注意車前狀況，隨時採取必要安全措施，以避免危險發生之注意義務。其有違反注意義務之過失情節甚明。

合議庭審酌被告未遵守交通規則，致本案交通事故之發生，又因此造成2女童死亡之結果，被害人之生命法益無從回復，家屬傷痛之情亦難以平復，被告犯罪所生之危害非輕。另考量被告犯後否認犯行，未能與被害人家屬達成和解並彌補損害，參其過失情節、前科素行、教育程度、家庭及經濟狀況，依過失致死罪判男1年2月有期徒刑。

