伸港小姊妹遭高速撞死 無照駕駛翁判刑1年2月
CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導
發生在去年2月的彰化縣伸港鄉的陳姓3姊弟晚間穿越行人穿越道時遭高速撞飛，釀2死1傷慘劇，彰化地院近日審結，依過失致死罪判處無照駕駛的蕭姓老翁徒刑1年2月。可上訴。
這起交通事故發生後引發社會震撼，網友除為在醫院急救中的10歲姊姊及9歲妹妹集氣外，並痛責無照駕駛的高齡肇事老翁，2姊妹分別搶救197天及251天後仍不幸離世。
檢方起訴指出，蕭姓老翁從未考領自用小客車駕駛執照，113年2月22日18時許駕車沿彰化縣伸港鄉建國路由東北往西南方向行駛，18時21分許，行經該路段與美港公路3段路口，遇綠燈欲直行通過路口時，在道路時速70公里限制路段，以約77.264公里之速度超速通過該處行人穿越道，撞飛陳家3姊弟，造成2名女童死亡。
法院審理時，蕭姓老翁坦承無照駕駛撞飛陳家姊弟，但矢口否認有何過失致死之犯行，辯稱當時是綠燈通行，沒有超速，到路口時發現對方闖紅燈，來不及反應才發生碰撞，認為沒有過失。
合議庭審理認為，依據路人提供行車影像，蕭男進入肇事路口時之行車速度，已超過該路段之行車速度限制時速70公里，而被告超速行駛，不僅影響其注意車前狀況之視野及反應時間，且煞車距離亦隨之變長，苟能遵守行車速限，當能及時反應，不致發生車禍。
且本案交岔路口現場並無遮蔽物且有夜間照明，又路口之分隔島並無樹叢，無足以遮擋視線之物，蕭男理當可看見陳家姊弟自其前方由左往右方行走在斑馬線上，被告駕駛之車輛為休旅車，因其高度較高，視野較一般轎車為佳，難認有不足以注意前方行人動態之理，故被告之行為已違反應注意車前狀況，隨時採取必要安全措施，以避免危險發生之注意義務。其有違反注意義務之過失情節甚明。
合議庭審酌被告未遵守交通規則，致本案交通事故之發生，又因此造成2女童死亡之結果，被害人之生命法益無從回復，家屬傷痛之情亦難以平復，被告犯罪所生之危害非輕。另考量被告犯後否認犯行，未能與被害人家屬達成和解並彌補損害，參其過失情節、前科素行、教育程度、家庭及經濟狀況，依過失致死罪判男1年2月有期徒刑。
照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片
《更多CNEWS匯流新聞網報導》
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
超速撞死伸港小姊妹！至今未和解賠償 無照駕駛翁判1年2個月
彰化縣伸港鄉去年發生嚴重車禍，74歲蕭姓男子無照駕駛休旅車，撞上放學返家的陳姓3姊弟，導致10歲姊姊與9歲妹妹傷重不治。彰化地方法院今（30日）公布判決書，法官審理後認定，蕭男無照駕駛、超速且未禮讓行人，依過失致死罪判處有期徒刑1年2個月，全案仍可上訴。鏡週刊Mirror Media ・ 19 小時前
無照男超速撞飛三姊弟釀二死一傷被輕判？彰化法界人士這樣說
彰化縣伸港鄉2月發生陳姓三姊弟過馬路， 被70多歲蕭姓男子無照超速行駛撞飛倒地，釀兩死一傷慘劇，蕭男被依過失致死罪判處1...聯合新聞網 ・ 16 小時前
MLB/凌晨2點才睡 大谷翔平身體OK：準備好隨時再投
洛杉磯道奇日本巨星大谷翔平在世界大賽G4吞下敗投，他坦言，歷經前一晚的18局大戰，自己今（29日）凌晨2時才入眠，但身體狀態是沒問題的。中天新聞網 ・ 1 天前
無照翁撞死彰化姊妹判1年2月 祖父：太輕盼上訴
（中央社記者鄭維真彰化30日電）74歲蕭姓男子去年於彰化縣伸港鄉無照駕駛撞擊陳姓3姊弟遭判刑1年2月，3姊弟的祖父今天告訴中央社記者，2孫女相繼過世，這樣判太輕，實在不公平，希望檢察官提上訴。中央社 ・ 17 小時前
撞死彰化小姊妹！74歲無照翁「沒禮讓」遭判1年2個月
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導彰化縣伸港鄉去年（2024）2月22日，就讀國小的陳姓三姊弟放學返家途中，行經建國路時遭74歲蕭姓無照老翁駕車撞飛，造成...FTNN新聞網 ・ 22 小時前
74歲無照男超速撞死彰化小姊妹辯「他們闖紅燈」 遭法院判1年2月
回顧這起事件經過，陳姓3姊弟於2024年2月22日傍晚6時22分放學返家，在伸港鄉建國路與美港路口穿越行人穿越道時，突遭後方74歲蕭姓老翁無照駕駛的休旅車撞飛，姊妹倆被撞飛10公尺遠，當場失去呼吸心跳，經搶救後2人恢復心跳，但陷入昏迷，經過半年多的治療，姊姊於9月離世，妹...CTWANT ・ 1 天前
彰化伸港小姊妹遭休旅車撞亡 肇事翁獲輕判1年2月
彰化伸港鄉去年2月發生重大車禍，74歲蕭姓男子無照駕駛休旅車，超速撞上走在斑馬線上的陳姓3姊弟，導致10歲姊姊與9歲妹妹重傷命危，經過長期搶救後相繼離世。彰化地院近日審結，認定蕭男超速行駛且未禮讓行人，依過失致死罪判處1年2月徒刑，全案仍可上訴。中天新聞網 ・ 20 小時前
無照翁撞飛伸港小姊妹判1年2月 阿公拚上訴：我的孫女這麼不值？
彰化縣伸港鄉去年2月發生一起死亡車禍，陳姓三姊弟國小放學後，行經建國路與美港公路三段路口斑馬線時，被無照駕駛的74歲蕭男超速撞上，10歲、9歲小姊妹重傷，分別於去年9月、10月相繼離世，小弟則幸運受輕傷，蕭男事後被依過失致死判刑1年2月，今（30日）家屬獲悉後直問：「我的孫女難道就這麼不值得嗎？」強調一定會再上訴。鏡新聞 ・ 15 小時前
堵防疫破口！旅客、郵包入境 一律Ｘ光檢查
台中爆發非洲豬瘟，來自境外電商的小包裹，遭疑為潛在破口。立委林淑芬昨質詢指出，自食藥署開放自用小包裹可申請免查驗以來，有民眾去年申請多達3002次，一年有295天提出申報，地方政府稽查力道也不足，形同食安破口，痛批食藥署開了門卻兩手一攤，讓查緝、食安防線成了笑話。聯合新聞網 ・ 3 小時前
會晤習近平後搭機返美 川普稱4月將訪中國
（中央社釜山30日綜合外電報導）美國總統川普今天在韓國釜山與中國國家主席習近平會談後搭機返美，他告訴媒體自己將於4月訪問中國，習近平將在之後擇日訪美。中央社 ・ 20 小時前
繪本揭「嗜睡症」故事 醫：常被誤認懶散
[NOWnews今日新聞]睡眠對人而言非常重要，但在台灣，嗜睡症仍常會被誤認單純或懶散。醫師認為，嗜睡症患者不應該被誤解或忽視。台灣嗜睡症協會也舉辦年會暨病友會，並分享由病友真實經驗為出發點的嗜睡症繪...今日新聞NOWNEWS ・ 23 小時前
老蕭獻聲孝親獎「傳遞孝順力量」
第4屆「旺旺孝親獎」孝親楷模推薦暨孝親短影片頒獎典禮29日在湖南長沙舉行，擔任「旺旺孝親獎」的榮譽大使兼評審團榮譽主席蕭敬騰（老蕭），昨雖未到場，他仍非常有心地錄了一段影片，他在影片中首先恭喜所有獲獎者，「你們的作品，展現了最真誠的情感，也傳遞了孝順的力量，這些動人的故事，提醒我們『孝順不只是一句口號，而是一種需要落實在生活裡的習慣』。」中時新聞網 ・ 1 天前
彰化伸港小姊妹車禍不治 無照駕駛翁判1年2月
（中央社記者鄭維真彰化30日電）74歲蕭姓男子去年於彰化縣伸港鄉無照駕駛撞擊陳姓3姊弟，其中10歲及9歲姊妹重傷不治，彰院認蕭姓男子無照、超速，未讓行人優先通行，依犯過失致死罪處1年2月刑期；可上訴。中央社 ・ 20 小時前
蔣萬安僅當14天兵竟能「做1運動」？他開酸：能心安嗎
政治中心／于士宸報導33歲男星王大陸在今年（2025）3月捲入逃兵風波，事件延燒至今，陸續爆出多位知名藝人同樣未服兵役，引發社會熱議。反觀政壇，也有不少政治人物的服兵役紀錄備受關注，其中台北市長蔣萬安便是在2003年於成功嶺服役時，被體檢判定有腰椎間盤突出，改服補充兵僅14天，拿到證明後便鬼轉出國讀書。對此，前國大代表黃澎孝今日（30）曬出一張蔣萬安在美國時，騎腳踏車登山的畫面，直喊「蔣萬安去美國後，腰椎間盤突出的病似乎就此拋在台灣了！」，質疑蔣萬安面對偽造病例閃兵的狼狽藝人，「高高在上的他能夠心安乎？」。民視 ・ 13 小時前
法說後股價跌停！ 中華精測長線好買點？
中華精測(6510)公布2025年第三季財報，儘管基本面表現亮眼，股價卻在法說會後打入跌停，主要因市場對公司「保守語氣」解讀偏負面。管理層指出第四季營收將「小幅調整」、明年第一季與第四季相當，代表短線動能可能趨平，加上三廠擴產受缺工與材料延誤，以及可轉債（CB）籌資計畫可能造成股本稀釋，投資人選擇先行獲利了結。理財周刊 ・ 20 小時前
立委賴瑞隆公布最新競選看板 角逐民進黨高雄市長初選
南部中心／林樹銘、劉尹淳 高雄市報導要角逐民進黨高雄市長初選的立委賴瑞隆，繼9月發表運動風看板，30日再公布最新競選看板，賴瑞隆身穿深藍色西裝，手持鉛球，搭配簡潔有力的標語，承擔、遠見，賴瑞隆說，要展現守護大高雄的決心。民視 ・ 16 小時前
修車廠老闆酒駕拒檢 撞警遭逮揪出是累犯
修車廠老闆酒駕拒檢 撞警遭逮揪出是累犯EBC東森新聞 ・ 18 小時前
盤前／GTC會後 黃仁勳9檔台派朋友高飛
輝達（Nvidia, NVDA.O）執行長黃仁勳於台灣時間29日華盛頓 GTC 大會中重申對人工智慧（AI）長期發展的樂觀態度，駁斥市場對「AI 泡沫」的擔憂，並預期公司新一代晶片在未來數季將創造高達 5,000 億美元營收，帶動台系 AI 供應鏈普遍走強。黃仁勳表示，企業願意為 AI 工具付費，反映真實市場需求，AI 將徹底改變全球經濟結構。他指出，目前市場對 AI 投資的疑慮「被過度放大」，實際應用正快速擴張至工業、運輸、能源與自動化領域。消息激勵輝達股價大漲近 5%，市值突破 5 兆美元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
新莊連環車禍！ 竊盜通緝犯2連撞 車內搜出毒品
據了解，其中一名肇事小客車駕駛經查證是因竊盜遭通緝。警方懷疑該名通緝犯在駕車時涉及毒駕，並當場在其車內搜出一包毒品。目前 3 輛事故車輛已拖吊排除，現場交通恢復順暢。警方除了將進一步偵訊該名通緝犯，釐清其是否確有毒駕行為，並追查毒品的來源與流向外，詳細肇事原...CTWANT ・ 16 小時前
台南竹溪水質淨化場第二期動土 完成整治最後拼圖
（中央社記者張榮祥台南30日電）台南市竹溪水質淨化場第二期工程今天動土開工，完工後將可全面截流竹溪流域4萬7000公噸污水，提升竹溪水質，也完成竹溪整治最後一塊拼圖。中央社 ・ 17 小時前