伸港泉州厝福德廟連三年頒獎學金 嘉惠地方學子

▲彰化縣伸港泉州厝福德廟今日頒發獎學金給轄區內的新港國小、伸仁國小、伸港國中及贊助伸港國中籃球隊加菜金，以實際行動支持在地教育與體育發展。（圖／記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】位於彰化縣伸港鄉的泉州厝福德廟，不僅是泉州村與泉厝村兩村居民的信仰與精神支柱，更積極來為社會公益。適逢宮慶佳節，廟方今日頒發獎學金給轄區內的新港國小、伸仁國小、伸港國中及贊助伸港國中籃球隊加菜金，以實際行動支持在地教育與體育發展。

今日現場貴賓雲集，包括立法委員陳秀寳、伸港鄉長黃永欽、議員周君綾、議員柯振杯、鄉民代表周慶郎、泉厝村長洪勝賢、泉州村長陳清泉以及泉州社區理事長陳偉雄等人親自出席，與現場師生共同見證這份溫馨的社會愛心。

本次廟方共發放獎助學金6萬元，嘉惠新港國小、伸仁國小及伸港國中的優秀學子，並額外贊助伸港國中籃球隊6,000元加菜金，期盼為這群辛勤訓練的在地小將補足營養與體力，鼓勵他們在賽場上勇敢拚搏、發光發熱，持續為伸港鄉爭取最高榮譽。

泉州厝福德廟主祀福德正神，長年香火鼎盛，廟方表示，每年農曆十一月十六日的宮慶，不僅是信徒感恩土地公庇佑的重要日子，更是延續慈善善舉的時刻。廟方表示，頒發獎學金活動已第三年，藉由頒發獎學金激發學子向上的動力，厚植地方人才。未來將持續結合宗教文化與社會福利，讓福德正神的慈悲與關懷深入鄰里每個角落。