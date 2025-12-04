伸港海尾社區再升級！斥資1,070萬元打造關懷據點廚房與廁所正式動土。圖／彰化縣政府提供





伸港鄉公所今（4）日上午舉行「伸港鄉海尾社區活動中心廁所及關懷據點簡易廚房新建工程」動土典禮。縣長王惠美、鄉長黃永欽、鄉民代表會主席柯嘉換及海尾社區發展協會理事長周正斌等人到場祈福，盼工程順利推動，早日造福地方。

本案工程總經費1,070萬元，由縣府補助450萬元、鄉公所自籌620萬元，將興建地上兩層、約40坪的新設施，完工後將補足現有社區活動中心空間不足的問題，提供更完整的關懷據點及活動環境。

王惠美表示，伸港14個村里已有7處關懷照顧據點，顯示地方需求殷切。面對快速老化的社會，縣府持續與宗教場所、社區合作推動據點建置，讓長輩能在地安養。她提到，台灣長輩雖然長壽，但健康餘命偏低，平均臥床時間長達7.5年，遠高於北歐國家約2週至1個月的狀況，因此據點服務極為重要，期待海尾社區新設施能促進長者健康與社交，提高生活品質。

多位地方代表也表達支持。縣議員柯振杯祝福工程順利完工；鄉長黃永欽則特別感謝前主席林其瑞捐出土地，以及縣府經費挹注，讓廁所與簡易廚房得以興建。他表示，台17線為單車環島重要路線，寶天宮常是車隊休息點，廁所使用率高，完工後可提供更舒適的環境，兼具社區與旅遊服務功能。

鄉民代表會主席柯嘉換表示，關懷據點順利推動，來自鄉長與團隊長期關注長者需求，代表會也將持續支持，助社區營運更完善。理事長周正斌則感謝縣府、鄉公所及社區團隊協力，讓廁所與簡易廚房得以落實建設，未來將有效提升長者照顧服務品質。

社會處補充，海尾社區以農業為主，在理事長周正斌及村長黃建達帶領下，長期提供多元服務，並與鄉內多個社區共同執行旗艦計畫，且擁有極具特色的河川巡守隊。由於既有活動中心空間不足，在寶天宮捐贈土地後得以進行擴建，本次工程也將進一步完善社區服務量能。

