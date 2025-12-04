伸港海尾社區活動中心動土 新廁所、簡易廚房造福長輩

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】彰化縣伸港鄉海尾社區今（4）日上午舉行活動中心廁所及關懷據點簡易廚房新建工程動土典禮，縣長王惠美與地方代表及社區幹部共同祈福，盼工程完工後提供長輩更舒適便利的活動與照護空間。

伸港鄉海尾社區舉行活動中心動土典禮，將新建廁所與簡易廚房，提供長輩更舒適便利的空間。（縣府提供）

伸港鄉公所於今（4）日上午舉辦「海尾社區活動中心廁所及關懷據點簡易廚房新建工程」動土典禮，彰化縣長王惠美、伸港鄉長黃永欽、鄉民代表會主席柯嘉換及海尾社區發展協會理事長周正斌等人出席祈福。

王惠美指出，本案總經費1,070萬元，由縣府補助450萬元、伸港鄉公所自籌620萬元。工程將興建地上2層、總樓地板面積約40坪的建物，完工後將成為舒適的關懷據點及社區活動場所。

王惠美表示，伸港鄉目前14個村里已有7個關懷照顧據點，縣府結合宗教場域設置據點，照顧在地長輩，期望讓長輩不僅長壽，也能健康生活。她也提及，臨終前平均臥床時間在台灣約為7.5年，北歐國家僅2週至1個月，顯示關懷據點對延長健康餘命的重要性。

伸港鄉民代表會主席柯嘉換表示，據點新建能順利推進，感謝黃鄉長積極政策及社區協助，期盼工程順利完成。黃永欽鄉長則感謝寶天宮及前任土地捐贈者，並表示廁所及簡易廚房完工後，除照顧長輩，也可提供自行車隊休憩使用，提升使用便利性。

海尾社區發展協會理事長周正斌則表示，感謝縣府與鄉公所支持，完工後社區長輩將受益，生活更加便利。社會處指出，海尾社區為農業村落，除了社區課程與活動，也與鄰近4個社區共同辦理旗艦計畫，並成立特色河川巡守隊，隨著新建工程完成，活動中心空間將更為充足。

縣府強調，彰化縣致力打造高齡友善城市，推動包括社區照顧關懷據點、長青學苑、緊急救援系統及長者福利補助等政策，縣內關懷據點已增至369處，讓長者能在熟悉的故鄉安老，老有所依。