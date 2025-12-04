伸港海尾社區活動中心廁所與關懷據點廚房新建動土

▲伸港鄉公所於今日上午舉行「伸港鄉海尾社區活動中心廁所及關懷據點簡易廚房新建工程」動土典禮。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】伸港鄉公所於今(4)日上午舉行「伸港鄉海尾社區活動中心廁所及關懷據點簡易廚房新建工程」動土典禮，彰化縣長王惠美、伸港鄉長黃永欽、伸港鄉民代表會主席柯嘉換、海尾社區發展協會理事長周正斌等人與會祈福。王縣長表示，感謝理事長周正斌與社區幹部的付出，本案工程經費由縣府補助450萬元、伸港鄉公所自籌620萬元，工程總經費1,070萬元。將興建地上2層、總樓地板面積約40坪的建物，完工後將能提供鄉親更舒適且便利的關懷據點場地及活動場所。

▲伸港鄉海尾社區活動中心廁所及關懷據點簡易廚房新建工程動土典禮合影。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美表示，感謝黃鄉長的用心，目前伸港14個村里已經有7個關懷照顧據點，全台人口老化快速，因此縣府利用宗教場域建置關懷照顧據點以照顧長輩。感謝鄉親出錢出力，海尾村寶天宮購置土地後即辦理捐贈，提供現有社區活動中心擴充空間使用，縣府積極推動各社區設置關懷照顧據點，盼讓長輩在地安養。

王惠美指出，台灣長輩雖然長壽但健康餘命較低，經統計臨終前平均臥床時間約為7.5年，北歐國家則約2周到1個月，縣府希望藉由設立關懷據點，讓長輩活得長壽又健康。

縣議員柯振杯代表致詞表示，希望海尾社區活動中心廁所及關懷據點廚房工程一切順利，早日完工提供給鄉親使用。

伸港鄉長黃永欽表示，感謝前主席林其瑞捐贈土地給伸港鄉公所。也感謝王縣長大力支持，挹注450萬元經費，其餘不足由公所自籌經費620萬，興建簡易廚房及廁所。全省自行車隊環島經台17線時，常常在寶天宮定點休息，因此廁所使用率很高，期待完工後提供舒適環境，讓車友可以好好休息。

伸港鄉民代表會主席柯嘉換表示，關懷據點能如期新建，要感謝黃鄉長積極推動關愛長者的政策，代表會也會全力輔導社區，讓據點變得更好，祝福海尾社區能夠圓滿、順利完成這次工程。

海尾社區發展協會理事長周正斌表示，感謝王縣長縣府團隊的支持，以及黃鄉長的協助，讓海尾社區能夠新建社區活動中心的廁所和簡易廚房，造福社區的年長者。完工後將能提供關懷據點使用，讓長輩生活更便利。

社會處表示，海尾社區是一個農業村落，在理事長周正斌及村長黃建達領導之下，提供社區居民各項生活服務、課程及活動。112年至114年，更聯合伸港鄉內溪底、埤墘、汴頭及泉州共5個社區，共同辦理期程旗艦計畫；海尾社區更有獨具特色的河川巡守隊。因原有社區活動中心空間已不敷使用，承蒙寶天宮在此購置土地後即捐贈土地，提供現有社區活動中心擴充空間。

社會處指出，縣府極為重視縣民的福利和權益，為建構幸福彰化，規劃多項政策，在社會福利方面，用心辦理各項活動及推行老人福利措施，社區照顧關懷據點是縣府積極推動的政策之一。縣內的據點數已擴增至369處，其中伸港鄉計7個，為打造高齡友善城市，照顧縣內長輩，更積極推出各項長青社福政策，包括興建綜合式衛福大樓、社區照顧關懷據點、長青學苑、獨居老人關懷訪視、緊急救援系統、防走失神器守護BBCall、假牙、敬老眼鏡補助及長青幸福卡等，讓彰化長者在地安老，老有所依，在熟悉的故鄉獲得最好的照顧。