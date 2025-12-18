伸港海灘暗藏海溝 為釣美味沙梭 今年已3人溺亡

彰化縣 / 綜合報導

彰化地區 今年有4人因為海灘溺水發生意外，其中有3個人 就發生在伸港海邊，他們都是為了釣沙梭魚而發生不幸，而冬季是沙梭魚產季，肉質細緻清甜，海產店常以乾煎或油炸來料理，在海邊就釣得到，不少民眾都會趁退潮時，走進沙洲釣沙梭魚，但當地漁民透露，這裡的海灘有海溝地形，潮汐落差最大可達3公尺，漲潮後根本看不到原來的路線，很容易一腳踩空而溺水。

海產熱炒店，油炸沙梭魚，炸得油亮亮，老闆娘把剛釣上來的新鮮沙梭魚，裹上麵皮直接油炸，配上胡椒粉，柔嫩的魚肉搭配酥脆外皮，是熱炒店最受歡迎的菜色，民眾說：「有一點好像土雞(肉)的感覺。」

廣告

沙梭魚肉質細緻清甜，在海邊就能釣到，而且是冬季限定魚種，很多民眾會在這時跑到海邊釣沙梭，但彰化伸港卻發生釣沙梭魚溺水的不幸，當地漁民透露，十股海邊地形有海溝，很容易一腳踩空，當地漁民說：「因為都是水面蓋上去，你現在看可能是一切很平靜，可是下一秒可能踩下去，就踩空了。」

伸港海攤漲潮前，還可以看到堤防，但漲潮後堤防幾乎消失，潮汐落差最大3公尺，從空中看，退潮時可以走3公里到沙洲釣魚，但漲潮後，沙洲後方湧進海水形成海溝，無法回到岸上，上個月，兩名男子為了釣沙梭，在沙洲和海上溺水，這次出事的警察則是在海灘溺水，今年彰化共發生4人溺水意外，其中3人在伸港，他們都是為了釣沙梭付出生命。

當地漁民說：「釣得太高興，一點一點走進去，就來不及(回頭)了。」彰化縣消防局伸港分隊長林彥銘說：「因為這邊它是一個包覆式漲潮，有可能在你漲潮的過程，你來的路可能都被水包了。」消防隊提醒，海釣最好穿救生衣，避免穿青蛙裝，以免進水變重不易逃生，防滑鞋更是必要裝備，享受釣魚樂趣，也要注意安全。

