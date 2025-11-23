伸港清晨驚魂！5人海邊釣魚突遇巨浪 2釣客落海命懸一線

5人清早釣魚突遇巨浪2人落海急呼救，直升機緊急吊掛救援。（圖 ／翻攝畫面）

彰化縣伸港鄉23日清晨發生一起釣客落海事故，原本只是一般的釣魚行程，卻在短短幾分鐘間演變成緊急救援行動，上午7時56分，消防單位接獲通報，指稱在頂溪埔附近的蚵道有2名釣客不慎落海，情況相當危急。

據了解，當時共有5名釣客一同在蚵道上垂釣，不料突如其來的浪潮打上，導致其中2人失足跌入海中，其餘釣客見狀立即撥打119求救，消防人員抵達後迅速展開搜救，成功將其中1名釣客拉上岸，但該名男子已無呼吸心跳，現場立即施以CPR後緊急送醫搶救。

至於另1名落海者因漂離位置較遠，救援不易，消防單位也隨即請求空勤總隊支援，直升機趕往現場準備吊掛救援，海面上救援隊與空中人員同步搜索，只盼盡快找到落海者、搶回一線生機。

目前相關單位仍持續調查事發原因，並提醒釣客前往蚵道、礁岩等海域時務必注意潮位與海象，避免意外發生。

