彰化伸港潮間帶發生嚴重釣魚意外！2名60多歲的釣客相約海釣，卻疑因海水漲潮被捲入海中。同行釣客見2人失蹤，只見冰箱漂浮海面，立即報案求援。海巡及消防人員展開搜救，最終在海中尋獲2名釣客，但已無生命跡象。現場釣客表示，意外地點存在海溝問題，水流複雜，若體力不足游泳恐難抵抗海流而遭遇危險。

伸港潮間帶奪命！兩釣客「海溝吞沒」 釣友眼睜睜看冰箱載浮載沉。(圖／TVBS)

彰化伸港潮間帶發生嚴重釣魚意外，一群約10人的釣客相約前往海釣，其中2名60歲游姓男子及61歲林姓男子疑因海水漲潮被捲入海中。同行釣客發現2人失蹤，只見冰箱漂浮在海面上，立即報案求援。海巡及消防人員展開海陸空搜救行動，最終在海中尋獲2名釣客，但已無生命跡象。意外發生在潮間帶海溝區域，當地水流複雜，若體力不足，游泳恐難以抵抗海流而遭遇危險。

彰化潮間帶漲潮釣魚 「海溝強水流」奪２命。(圖／TVBS)

這群釣客在清晨4點半從岸邊出發，步行約半小時，抵達距離岸邊約3公里遠的釣點。天亮後約5點，大家各自開始釣魚活動。6點半左右，海水開始漲潮，直到8點半左右，釣客們準備返回岸邊時，才發現少了2人，並看到他們的冰箱在海上載浮載沉。同行釣客立即報警求救，通報2名釣友可能已被海浪捲走。

釣客們準備返回岸邊時，才發現少了2人，並看到他們的冰箱在海上載浮載沉。(圖／TVBS)

接獲通報後，海巡和消防救難人員立即展開搜救行動。救援團隊不僅在海上及岸邊搜尋，還出動直升機進行空中支援，全力尋找失蹤的2名釣客。經過一番搜尋，救援人員終於在海中發現了失蹤者，消防隊員推著擔架前往海邊，但兩位釣客已無生命跡象。

現場釣客表示，意外地點存在海溝問題，當海水流經海溝時會形成強勁的水流。他強調，在這種環境下游泳時，身體會被水流帶向斜方向移動，若體力不足，很難抵抗海流的力量，容易發生危險。

這起悲劇事件發生在彰化伸港海邊潮間帶，提醒所有喜愛海釣的民眾，務必注意潮汐變化及海流狀況，選擇安全的釣點，並隨時保持警覺，以免發生類似的不幸事件。特別是在漲潮時段，更應提高警惕，確保自身安全。

