伸港潮間帶遊憩風險大 漲潮恐踩空跌海溝.浪捲奪命

彰化縣 / 綜合報導

彰化伸港鄉什股海域的潮間帶，有許多民眾會來這邊採文蛤，欣賞美麗的風景，但潮汐變化大，加上這裡的地形有海溝，漲潮的時候很難看到原本的地形，腳底一踩空，不但會發生意外，甚至會被湍急的海流沖走，彰化縣府統計，近4年來轄內水域的事故，已經奪走39條寶貴性命，海巡隊也強調，伸港海域漲潮後，回頭已無路，風險會很高，呼籲民眾不要冒險闖入，以免發生意外。

漁民在潮間帶的沙洲忙著挖文蛤，這裡是彰化伸港什股海域，潮水退去就像摩西分海，可以看到明顯的採蚵便道，今（23）日上午，潮間帶發生2名釣客落海死亡的意外，根據氣象署資料這個海域，清晨6點多乾潮時，潮間帶視線廣闊一目瞭然，時間越往中午就越接近滿潮，這個時候就很難看到原來的地形容易踩空。

2名釣客走回來的時候，看不清楚地形地貌，疑似失足跌落地勢陡峭的海溝，被海浪捲走，目擊釣客說：「要走去對岸，(海水)就包起來，當下不知道，都沒看到，我去拉冰桶的時候才看到。」

發生過太多意外，這裡被列為危險水域，縣府統計水域溺水的事故，2021年跟2022年都是6人死亡，2023年7人死亡，去年死亡人數來到20人，4年之內就奪走39條寶貴的人命，目擊釣客說：「水路會包起來，會斷掉後路，沒有後路這樣，然後他們太晚走，變成路已經被水淹過去，太深了。」

海巡署強調，這條蚵道的中間有一條海溝，地勢比較低漲潮時會先被淹沒，民眾大多都是要回頭時，才發現無路可退，呼籲民眾，不要為了挖文蛤或者欣賞風景，冒險闖入潮間帶水域，避免發生意外。

