伸港福安宮媽祖園區開工 3尊巨型聖像恭迎回彰化

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為弘揚媽祖文化信仰，彰化伸港福安宮規劃設立「媽祖園區」，園區內將安置媽祖及千里眼、順風耳3尊大型青斗石雕塑。今（6）日，彰化縣長王惠美率府內同仁及信眾前往苗栗三義「寶元紀之丘」茶文化主題園區，恭迎3尊聖像回彰化，標誌園區建設邁入新階段，也象徵媽祖慈悲精神將在彰化西濱莊嚴佇立。

彰化縣長王惠美今日率眾前往苗栗寶元紀之丘，恭迎媽祖、千里眼與順風耳3尊青斗石聖像回彰化，象徵媽祖慈悲精神將在海線莊嚴佇立。（縣政府提供）

彰化伸港福安宮自114年11月8日舉行媽祖園區開工動土典禮以來，一直致力於打造兼具信仰、藝術與觀光價值的宗教地標。園區規劃安置3尊由精選青斗石雕刻的巨型聖像，將與殿內媽祖神像相互輝映，象徵媽祖「聞聲救苦、視察世間」的慈悲神恩。

廣告 廣告

此次聖像由寶成集團創辦人之一、POUYUENJI寶元紀董事長蔡其建捐贈。蔡其建表示，身為鹿港子弟，一直希望回饋鄉里，原先計畫將神像捐贈給鹿港，但得知伸港福安宮正積極建設媽祖園區，決定將捐贈改為福安宮。他強調，雖籌備過程面臨挑戰，但在各方協助及媽祖慈悲感召下，今天終於完成恭迎儀式，實現傳承地方文化、弘揚媽祖精神的願望。

彰化縣長王惠美今日率眾前往苗栗寶元紀之丘，恭迎媽祖、千里眼與順風耳3尊青斗石聖像回彰化，象徵媽祖慈悲精神將在海線莊嚴佇立。（縣政府提供）

恭迎儀式於上午8時50分在苗栗「寶元紀之丘」舉行，由王惠美率同福安宮信眾焚香祝禱，現場香花素果齊備，氣氛莊嚴喜悅。隨後進行園區巡禮與石雕神尊灑淨儀式，正式將3尊聖像接迎回彰化伸港福安宮。

寶成集團總經理蔡明倫指出，寶元紀之丘結合頂級茶品、藝文策展及在地美食與自然景觀，希望藉此吸引更多遊客，體驗文化與休閒兼具的在地生活。

王惠美表示，福安宮是沿海地區重要信仰中心，園區建設完成後將與媽祖殿堂互相輝映，預期成為彰化海線最醒目的宗教地標。目前園區興建經費仍在籌措，福安宮將出資1000萬元，尚需籌措2200多萬元，她感謝蔡其建董事長拋磚引玉，也期盼各界善心共同參與，讓媽祖園區造福地方、促進在地宗教文化與觀光發展。

彰化縣長王惠美今日率眾前往苗栗寶元紀之丘，恭迎媽祖、千里眼與順風耳3尊青斗石聖像回彰化，象徵媽祖慈悲精神將在海線莊嚴佇立。（縣政府提供）

此次媽祖園區核心規劃的3座巨型青斗石雕聖像，不僅展現精湛工藝，也象徵企業回饋鄉里與地方文化的佳話。未來園區完工後，將成為彰化海線信仰與藝術兼具的新地標，彰化民眾可望在這片莊嚴空間中感受媽祖慈悲精神的庇佑。