伸港秀和苑日照中心迎新年 長輩化身財神蚌殼精熱鬧表演

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】為迎接新年，伸港秀和苑日照中心今（16）日舉辦新年活動，長輩換上紅衣化身財神爺與蚌殼精，搭配車鼓陣、絲巾舞與手作緞帶花，現場笑聲與掌聲不斷，濃濃年節氛圍溢滿整個日照中心。

伸港秀和苑日照中心今日舉辦新年活動，長輩化身財神爺與蚌殼精，舞動絲巾與飄扇，現場掌聲與笑聲不斷。（秀和苑提供）

活動一開始，教室內便被鮮紅色的服裝與五彩飄帶點亮，桌椅旁擺放的春聯、燈籠和手作花飾，增添濃厚的過年氣息。高齡九十多歲的阿樟伯身穿財神爺裝，頭戴金色帽飾，手持糖果，與伸港鄉長黃永欽一同穿梭在長輩與來賓之間，笑著發放「甜甜糖果」，祝福大家新年平安、福氣滿滿。現場長輩們紛紛伸手接糖，笑聲與「恭喜發財」的祝福聲交織，溫馨而熱鬧。

緊接著，阿添伯、阿良伯與阿春伯化身蚌殼精登場，象徵新的一年平安納福、好運連連。舞蹈開始，長輩們揮動彩色絲巾，仿佛波浪在空中翻騰；飄扇隨著阿姨們優雅穩定的舞姿緩緩揮舞，繽紛的顏色與燈光交錯，形成一道絢麗彩虹；工作人員親手製作的緞帶手腕花隨著舞動搖曳，象徵「花開富貴、福氣滿滿」。即使動作緩慢，長輩們每一個舉手投足都充滿專注與情感，台上台下掌聲此起彼落，氣氛溫暖又充滿活力。

秀和基金會執行長陳佳琪表示，透過節慶主題活動結合表演與角色扮演，長輩不僅能動動身體、舒展心情，也能站上舞台成為焦點，延續生活參與感與成就感。「讓長輩在日照中心生活中不只是被照顧，更能展現自我，感受成就與快樂。」

秀傳社區健康中心名譽院長陳進堂指出，看見長輩們這麼投入、這麼開心，深刻感受到日照中心的陪伴價值，不只是照顧生活起居，更要陪伴長輩共度每一個重要節日。施惠琪主任也說，透過節慶活動，長輩站上舞台是對他們人生經驗最真誠的肯定。

整場活動不僅是一場表演，更是一場充滿溫暖與互動的年味盛宴。長輩們化身小主角，用笑聲、舞姿與熱情迎接新的一年，也讓在場來賓感受到社區的溫度與日照中心的用心照護。