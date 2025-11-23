伸港蚵道「釣魚熱點」 2男離岸3公里 遭海水圍困
上午7點多，彰化伸港蚵道傳出落海意外，60歲的游姓男子和61歲林姓男子兩人趁天氣好相約釣魚，疑似因為一時疏忽，沒注意漲潮時間，來不及跑遭浪捲走，現場釣客立刻報警，警消到場先將游姓男子拉起，緊急送醫搶救，而林姓男子被海浪捲走，離岸超過3公里遠，救援難度高，申請直升機吊掛救援，將人送醫，不幸的是兩人送醫後宣告不治，詳細的事發原因還有待釐清。
彰化縣伸港的海尾蚵道是民眾釣魚的熱門地點，但這裡的潮汐變化快速，釣魚前必須先看潮汐表，確認安全時段。其他釣客說，兩名死者走得離岸太遠，遠在3公里外釣魚，導致在6：17分開始漲潮後，潮水從前後方灌入，兩人被海水包圍，封死退路，發生憾事。
救護車趕在水位更滿之前抵達現場，這時岸邊幾乎沒有釣客了，因為水位上升，幅度越來越明顯了，一漲潮真的很危險。彰化伸港的海尾蚵道是知名的釣魚熱點，每天都會有許多民眾帶好裝備，就喜歡來這邊釣魚，但每天的潮汐變化非常重要。其他釣客：「青蛙裝基本是防濕。」
兩名不幸罹難釣客，天還沒亮凌晨4點半就來到這釣魚，早上6：17是乾潮，接著開始漲潮，7：57分民眾報案，水位已經上升過快，但滿潮明明是中午12：45分，兩人離岸有3公里遠，導致來不及返回岸邊。
其他釣客：「水陸（沙洲）會包起來，會斷掉沒有後路這樣子，他們太晚走了，變成路已經被水淹過去了，太深了。」
從位置圖來看，兩名釣客選在離海尾蚵道三公里的距離釣魚，海水不只從前方湧入，後方的沙洲跟海溝，水也開始上漲，海水整片往他們所在的位置推過去，大水瞬間將兩人包圍，這也是救援困難的地方，漲潮力量太強，往外海拖，船出得去可能回不來，反而讓救援人員，陷入更大的危險。
其他釣客：「今天算漲很快啦，今天是大潮不要釣魚（較好）。」
以23號來看一天之內，水位落差最高約4.3公尺。大自然的力量不能輕忽，一般釣客也不會選在離岸這麼遠的位置釣魚，因為一旦潮水變化太快，連原路返航都可能來不及，就像這次的意外，當地沒有特別管制釣魚時間，釣客需要自己多注意，避免再發生憾事。
