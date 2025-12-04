伸港街頭驚見「迷途大鳥」鴕鳥落跑深陷泥淖 居民圍觀拍片瘋傳

彰化伸港鴕鳥大逃亡2隻巨鳥街頭狂奔，1隻落泥淖待救。（圖 ／翻攝畫面）

彰化縣伸港鄉3日傍晚出現一幕罕見景象，2隻龐大的鴕鳥突然從飼主家中逃出，在街道、巷弄及田間奔跑，嚇壞當地居民，這對「迷途大鳥」一路狂奔，路過民眾紛紛停下腳步拍攝，影片更被上傳至網路，引起網友熱議。

警方接獲多起報案後立即出動，成功捕捉其中1隻，但另1隻卻逃脫無蹤，令現場民眾緊張不已，沒想到這隻逃脫的鴕鳥命運多舛，4日上午竟被民眾發現掉進伸港鄉一處大排水溝，整個身體陷入爛泥中無法動彈，模樣虛弱又無助。

據村長陳富表示，鴕鳥可能因昨晚夜間逃跑視線不佳，不慎摔入溝渠，整整在泥水中度過一夜，鴕鳥嘗試振翅掙扎，卻始終無法脫困令人憐惜，現場民眾與村長只能焦急地圍觀，等待飼主協助施救，縣議員賴清美也到場關心，形容鴕鳥「抬頭望著岸上人們，眼神充滿無助，看了實在好可憐」。

警方隨後通知林姓飼主前來救援，成功將鴕鳥帶回，警方也提醒飼主，飼養禽畜必須妥善管理，避免逃逸造成交通危險。依《道路交通管理處罰條例》第84條，若疏於管理導致禽畜在道路上奔跑，將可處300至600元罰鍰。

