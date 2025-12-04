伸港鄉海尾社區活動中心新建工程 動土

伸港鄉公所於昨（四）日上午舉行「伸港鄉海尾社區活動中心廁所及關懷據點簡易廚房新建工程」動土典禮，彰化縣長王惠美、伸港鄉長黃永欽、伸港鄉民代表會主席柯嘉換、海尾社區發展協會理事長周正斌等人與會祈福。王縣長表示，感謝理事長周正斌與社區幹部的付出，本案工程經費由縣府補助四五○萬元、伸港鄉公所自籌六二○萬元，工程總經費一○七○萬元。將興建地上二層、總樓地板面積約日十坪的建物，完工後將能提供鄉親更舒適且便利的關懷據點場地及活動場所。

王縣長表示，感謝黃鄉長的用心，目前伸港十四個村里已經有7個關懷照顧據點，全台人口老化快速，因此縣府利用宗教場域建置關懷照顧據點以照顧長輩。感謝鄉親出錢出力，海尾村寶天宮購置土地後即辦理捐贈，提供現有社區活動中心擴充空間使用，縣府積極推動各社區設置關懷照顧據點，盼讓長輩在地安養。

王縣長表示，台灣長輩雖然長壽但健康餘命較低，經統計臨終前平均臥床時間約為七‧五年，北歐國家則約二周到一個月，縣府希望藉設立關懷據點，讓長輩長壽又健康。縣議員柯振杯代表致詞表示，希望海尾社區活動中心廁所及關懷據點廚房工程順利，早日完工提供給鄉親使用。

伸港鄉長黃永欽表示，感謝前主席林其瑞捐贈土地給伸港鄉公所。也感謝王縣長大力支持，挹注四五○萬元經費，其餘不足由公所自籌經費六二○萬，興建簡易廚房及廁所。全省自行車隊環島經台十七線時，常常在寶天宮定點休息，因此廁所使用率很高，期待完工後提供舒適環境，讓車友可以好好休息。