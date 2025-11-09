伸港鄉福安宮媽祖園區動土啟建，打造宗教文化新地標。圖／彰化縣政府提供





伸港福安宮於8日下午在伸港鄉濱二路208號舉行「伸港鄉福安宮媽祖園區興建工程開工動土典禮」，縣長王惠美、伸港鄉長黃永欽、福安宮主委曾添進等人共同出席，見證這項具有歷史意義的時刻。

王惠美表示，伸港福安宮是地方信仰的重要中心，「伸港媽」象徵慈悲護民、護佑地方安寧。媽祖園區興建計畫歷經多年溝通協調，終於順利開工，未來園區內將設置媽祖、千里眼與順風耳三尊大型青斗石塑像，與宮內殿堂相互輝映，展現信仰的延續與莊嚴。

王惠美指出，工程總經費約3,200萬元，其中廟方自籌1,000萬元，尚需籌措約2,200萬元，縣府將協助相關行政程序與資金籌募，期待社會各界共同成就這項具文化與信仰意義的建設，未來媽祖園區將能促進地方觀光與文化傳承，造福鄉親。

主委曾添進表示，園區的興建是經媽祖婆三個聖筊應允後啟建，代表神明的慈悲庇佑。此次動土能順利舉行，感謝縣府及鄉公所協助用地取得。廟方將持續努力籌措經費，期盼園區完工後能結合地方民俗、文化及教育活動，活化濱二路空間，帶動地方繁榮，並期望未來能將濱二路更名為「媽祖大道」，以弘揚媽祖「聞聲救苦」的慈悲精神。

民政處表示，伸港福安宮自清代創建以來香火鼎盛，長年庇佑海線居民，經歷火劫重建後再現莊嚴風華。此次動土象徵信仰傳承的新里程碑，也開啟地方宗教文化的新篇章。未來園區落成後，不僅將成為信徒朝聖的新據點，更將成為彰化海線最具代表性的宗教觀光新地標，融合信仰、文化與休閒教育，讓媽祖慈悲護世的精神持續傳揚。

