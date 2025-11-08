伸港鄉福安宮媽祖園區興建工程動土 弘揚媽祖慈悲精神
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣伸港福安宮於今(8)日下午在伸港鄉濱二路208號前舉行「伸港鄉福安宮媽祖園區興建工程開工動土典禮」，縣長王惠美、伸港鄉長黄永欽、福安宮主委曾添進等人與會，共同見證「媽祖園區興建工程」動土的歷史性時刻。王惠美表示，剛擔任立委時期，當時的伸港鄉長說我未來會承擔重責大任，肩負興建一尊向著海的媽祖塑像的任務，因緣際會由寶成蔡董事長牽成，而有機緣將媽祖、千里眼及順風耳三尊神像奉於伸港福安宮的媽祖園區。中間歷經許多溝通協調的問題，在廟方及各界信徒的支持下，順利籌措到建置經費，成全這樁美事。
▲伸港福安宮媽祖園區動土。（圖／彰化縣政府提供）
王惠美表示，伸港福安宮是地方信仰的核心，「伸港媽」是慈悲護民的象徵。未來媽祖園區完工後將與宮內的媽祖殿堂互相輝映。感謝廟方出資1千萬元，並由我與建築師、信徒及各方支持者共贊助2千200多萬元，相信媽祖園區將能造福鄉親，未來與在地宗教、文化相互連結，創造地方共榮的美好願景。
▲伸港鄉福安宮媽祖園區模擬圖。（圖／彰化縣政府提供）
伸港福安宮主委曾添進表示，即將興建的媽祖園區，是在媽祖婆三個聖筊的應允下同意興建。特別感謝王縣長為了媽祖園區四處奔走，並由縣長、建築師與各界善心人士及企業的支持下，募得2千200多萬元，廟方自籌1000萬元共同促成，今天工程順利動土，也感謝黃鄉長協助用地取得。未來園區完工後，盼能結合地方民俗與文教活動，活用濱二路的空間，促進地區繁榮。同時也希望濱二路能更名為「媽祖大道」，藉此發揚媽祖的慈悲精神。
民政處表示，伸港福安宮從清代創建至今香火鼎盛，媽祖始終庇佑著出海捕魚、勤奮開墾的先民。經歷火劫重建之後，主殿再現莊嚴風華，今日媽祖園區的動土，象徵信仰與文化傳承的新里程碑。
「媽祖園區」的規劃，是福安宮發展的重要藍圖。園區內將興建媽祖及千里眼、順風耳三尊大型青斗石塑像，巍然聳立，與殿內媽祖神像相互輝映，不僅將成為彰化海線最醒目的宗教地標，更象徵媽祖「聞聲救苦、視察世間」的慈悲神恩。園區落成後，將提供信徒更完善、莊嚴的朝聖空間，也能促進伸港的觀光發展，成為結合宗教、文化、休閒與教育的地方新亮點。
其他人也在看
兆豐證券捐彰化縣「理財愛的書庫」永興國小揭牌 為孩子扎根理財觀念
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】全縣第一座「理財愛的書庫」於今(7)日下午在永興國小揭牌囉！彰化縣長王惠美互傳媒 ・ 1 天前
徐鈞浩「愛到失去自己」 決心離開：那種心碎到現在還記得
胡宇威在《就算一個人也可以好好的吃飯2》裡端出一桌桌療癒料理，帥氣又流暢的做菜身手成為亮點，接連拉高劇集討論度。前五集的「美食療癒」與「關係共鳴」一路累積情緒，初孟軒與徐鈞浩飾演的「布朗尼與紅豆泥」從森林婚禮的幸福巔峰走向心碎告別，濃度十足的情感線讓不少人越追越心揪。初孟軒談起合作時忍不住笑說，常被徐鈞浩在戲裡的可愛反應逗到忍笑。Yahoo娛樂訊息 ・ 10 小時前
影／「雙媽會」引熱議！大甲媽駐駕田中鎮公所 施政有感獲媽祖認證
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】另類「雙媽會」！繼白沙屯媽祖於今年5月駐駕田中鎮公所賜福，時隔半年，大甲鎮互傳媒 ・ 12 小時前
公車司機「恍神」撞施工告示牌 母帶兒女搭車摔傷
台北市 / 綜合報導 台北市中山區松江路和四平街交叉口，上午10點多，一輛新店客運643路公車才駛離站牌100公尺，撞上市府正在進行路樹美化的工程告示牌。當時車上有一名母親帶著一對 雙胞胎 ，一家三口輕傷送醫，所幸沒有大礙。洪姓駕駛供稱，當時有點恍神，但好在告示牌離施工處還有一段緩衝距離，沒有撞到工程人員，但也讓他們飽受驚嚇。公車到站乘客下車，接著緩緩駛離，才過沒多久，公車突然緊急煞車，整輛車往前傾停在原地。另個角度看，車輛剛離開，看起來都很正常，下一秒就在路中急煞，差點就被撞到的工程人員嚇了好大一跳，不只告示牌被撞飛，連三角錐也被壓在車底，消防車救護車到場，將3名受傷乘客送醫。記者VS.當事工程人員說：「(有公車撞過來嗎)，對啊，撞到牌子而已，(人都沒怎樣)沒有，沒有，有啊嚇一跳啊，怎麼撞到了。」記者張權說：「肇事公車當時，沿著公車道一路直行，沒有注意到前方，正在施作的工程團隊，直直撞上擺放在，路面的告示牌。」意外發生在今（8）日早上10點多，台北市中山區松江路四平街交叉口，643路新店客運駛離站牌，而前方距離100公尺處，市府公燈處正在進行道路美化工程，洪姓駕駛供稱恍神，不慎撞上工程告示牌，公車上的一家三口輕傷送醫。台北市警局中山交通分隊長江柏欣說：「因恍神致其前車頭，碰撞施工告示牌面發生肇事，造成車上3名乘客受傷，現場未發現有酒後駕車情事。」所幸施工團隊有依規定的距離和範圍擺放三角錐告示牌，公車撞進來時還有一段緩衝空間，沒有釀成嚴重損害，但也讓工程人員飽受驚嚇。 原始連結華視影音 ・ 10 小時前
全球83疫區、亞洲占20國 農業部：「非洲豬瘟」境外病毒仍是最大威脅
[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰今（8）日至桃園機場視察邊境查驗，要求各單位嚴守防線，杜絕非洲豬瘟入侵，並肯定農業部、防檢署及多部會努力，讓台灣豬重返餐桌。農業部稍早發文表示，全球已有83國為疫區，其中亞洲占20國，境外威脅仍高，呼籲旅客勿攜帶或網購含肉產品入境，共同維護防疫成果。 農業部指出，陳駿季部長今日陪行政院長卓榮泰視察機場邊境防疫，卓提醒各單位不能鬆懈，務必確實落實查驗措施。農業部表示，台灣非洲豬瘟疫情雖未擴散，但海外疫情仍嚴峻，全球83個疫區中，亞洲就有20國淪陷，境外病毒始終是最大威脅。 農業部與內政部、交通部、財政部、海洋委員會將持續緊密合作，查驗入境旅客、貨櫃、國際快遞及漁船，全面阻擋病毒越界。農業部也提醒，出國旅遊或網路購物時，勿攜帶或郵購動物性食品入境，避免違規受罰，也避免病毒入侵本土養豬場。 防檢署說明，卓榮泰今日特別要求邊境各單位務必嚴格執行查驗，不僅是肉品，包含植物種子等違規動植物產品都需零容忍。防檢署指出，經過三階段採檢、監控與防疫，目前除台中案例場外無異常，不見病毒外擴跡象，顯示防疫成效確立，但仍不得鬆懈。防檢署補充，近年來仍在旅客行李、快遞包裹中新頭殼 ・ 9 小時前
萬華合法洗車場藏"非法賭場" 警長期蒐證突襲逮人
社會中心／綜合報導合法洗車場，藏"地下賭場"！台北萬華一間洗車場，警方掌握疑似地下一樓經營賭場，由於地點隱密，吸引熟客上門，長期蒐證後，昨天持搜索票前往逮人，當場查獲13名賭客、4名工作人員，並查扣現金23萬多元及象棋等賭具。洗車場老闆喊冤，聲稱只知道租人辦活動，但警方不採信。多名員警，突擊洗車場地下室，果然人贓俱獲，直擊一群賭客，正在賭博。原來警方掌握情資，這裡有間"非法賭場"，藏身在合法洗車場內。但即使被當場查獲，洗車場老闆依舊喊冤。萬華合法洗車場藏"非法賭場" 警長期蒐證突襲逮人。（圖／民視新聞）洗車場老闆直呼很倒楣，聲稱當天以一天2500元租給客人辦活動，不知道他們是用來賭博。這間洗車場位在台北萬華一處小巷弄裡，地點隱密，附近鄰居不但有的不認識，有的甚至不知道這裡有開店。警方長期蒐證，掌握這裡出入人員有點複雜，疑似經營賭場，吸引熟客上門，持搜索票前往逮人，一共逮到13名賭客，4名工作人員，包含賭場老闆和提供場地的洗車場老闆，以及查獲賭資18萬多元、抽頭金5萬多元及賭具象棋、骰子等證物。萬華合法洗車場藏"非法賭場" 警長期蒐證突襲逮人。（圖／民視新聞）"非法賭場"以為藏在地下室，不會被發現，但終究逃不過警方法眼。原文出處：萬華合法洗車場藏「非法賭場」 警長期蒐證突襲逮人 更多民視新聞報導「解開褲子逼她摸」公園噁男強迫清潔工口交 丟30元封口下場慘！北市公車司機「恍神」撞告示牌 車上1大2小跌倒受傷騙12歲女兒接61男客！狠母「錢拿走」躲台灣被逮了民視影音 ・ 10 小時前
財務風波先放一旁！家寧新片香汗淋漓 到「秘密基地」成就感滿載
[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導百萬YouTuber頻道「眾量級CROWD」情侶家寧與Andy分手後，2人因頻道財務管理等產生糾紛，雙方接連拍片相關指控，全案已...FTNN新聞網 ・ 10 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 1 天前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 9 小時前
"宇宙彌勒皇教"教主"下黑咒"攻擊藍綠大咖 內政部啟動調查
社會中心／綜合報導駭人聽聞！國內新興宗教"宇宙彌勒皇教"教主陳金龍，遭檢舉成立秘密詛咒群組，集結具"天眼神通"信徒，要求集體以"意念"攻擊政商名流，包括前總統蔡英文、現任正副總統，以及藍營的朱立倫等政治人物，連網紅四叉貓也被列入"滅殺靈魂及祖先子孫系統"黑名單。內政部證實接獲檢舉，已經啟動調查。戴著眼鏡，緊閉雙眼，隨著頌缽聲響，不斷比劃雙手，進入冥想階段。眼前這名男子，自詡為"無極彌勒天皇"，不僅成立宗教，招收信徒，如今卻被爆出，帶頭"下黑咒"。群組對話寫下，聖戰士接旨，民進黨立委及行政長官一律滅殺"永生靈魂"，其他協助者"永墜惡鬼道"欽此。而這些訊息，都是由"宇宙彌勒皇"，教主陳金龍所發布。10月中旬，內政部長信箱，收到一封檢舉信，內容指出"宇宙彌勒皇教"基金會負責人陳金龍，今年2月，從弟子群中，精挑細選出"五眼聖戰士"，再成立私密群組，並發出"彌勒聖火令"，以"奉天承運，皇帝詔曰"當開場白，要求弟子配合用「天眼」能力展開能量攻擊。被"下黑咒"的對象，包括前總統蔡英文、現任正副元首賴清德與蕭美琴、國民黨籍的朱立倫與顏清標等政治人物。就連偵辦京華城案的檢察官林俊言、網紅四叉貓，都被列在下咒名單。新興宗教團體遭爆帶頭詛咒國內政要。（圖／民視新聞）網紅四叉貓說，他(教主)的身價數十億，好好的過生活不好嗎，為什麼還要成立這種，到處詛咒人家的群組，是見不得人家好嗎，真是的。根據了解，65歲的教主陳金龍自稱彌勒佛降世，還被起底曾是電玩大亨，當選過全國性電玩協會理事長，1980年代後期，轉往中國投資房地產。2001年創立宇宙彌勒皇教，2017年正式向內政部申請許可，成立基金會，透過賣法器、能量珠，累計超過10億身家。記者實際致電基金會，卻沒人回應。非本案律師李欣表示，主管機關可以撤銷廢止其設立許可，且若該行為導致他人心生恐懼，甚至可能構成刑法恐嚇維安罪。新興宗教團體遭爆帶頭詛咒國內政要。（圖／民視新聞）成立宗教團體，卻帶頭詛咒他人，不僅危害善良風俗，也已經觸法。內政部已經發文，限期基金會10天內回覆，否則負責人，恐怕得面臨相關罰則。原文出處：「宇宙彌勒皇教」教主「下黑咒」攻擊藍綠政要 內政部啟動調查 更多民視新聞報導遭美沒收4400億資產！ 太子集團負責人悠閒打牌：都小錢啦「太子集團」狂洗45億！四叉貓神出1人疑是「小草」中市警破獲運動賽事博弈機房 洗錢金流逾4億元民視影音 ・ 1 天前
「１室內景點」好拍、門票僅30元！網友推爆：一天都逛不完、超像國外
近年來，國內博物館參觀風氣逐漸興盛，許多民眾開始重新發掘身邊的文化寶藏。一名網友日前首次造訪「國立台灣博物館」後，被展區的精美設計與用心規畫深深震撼，不僅在社群媒體上分享參觀心得，更因為30元的親民票食尚玩家 ・ 1 天前
電玩大亨變教主! 彌勒佛陳金龍靠賣畫.法器海撈數十億
生活中心／綜合報導宇宙彌勒皇教的創教教主陳金龍，如今也被起底，今年65歲，早年靠電玩起家，曾擔任全國性電玩協會理事長，之後到中國，投資房地產，接觸氣功與經書，2001年回台創教，如今彌勒皇教基金會已經有1.5億多元財產，更傳他靠賣畫、法器，累積數十億元身家。民視 ・ 1 天前
孩子送到保母家「3小時就死了」 父母崩潰提告！法官判保母無罪
今年初，苗栗一對夫妻把孩子送到保母家，但是才短短3小時，保母就打LINE電話告知孩子不對勁，要父親趕快把孩子送醫，但孩子急救後仍回天乏術。父母相當崩潰，認為保母沒有先打119，延誤就醫，怒對保母提告並求償311萬餘元，但法官審理後，因為一個理由判保母無罪。鏡報 ・ 13 小時前
「牙醫」掛牌28年僅國中畢業沒執照 一審給緩刑...上訴被撤銷
彰化僅國中畢業、不具牙醫資格的的莊姓男子在田中鎮開設牙醫診所長達28年，替患者做假牙、磨修牙齒等醫療行為，彰化地院一審依...聯合新聞網 ・ 10 小時前
太子集團在台布局曝光！竹聯、四海幫涉入跨國詐騙鏈
據《自由時報》報導，根據目前掌握的情報，太子集團在柬埔寨所設立的機房，與台灣幫派在本地設置的所謂「水房」之間，長期存在默契與合作機制。當局分析過去境內破獲的多起詐欺案件後發現，太子集團與台灣黑幫的連結已不再是個別事件，而是形成跨境犯罪產業鏈。對此，我方除...CTWANT ・ 20 小時前
太子集團詐45億豪車豪宅滿手，25名被告有花3萬就交保「還開心燦笑」！網：勿忘打詐高手陳梅慧冥誕
柬埔寨「太子集團」涉跨國詐騙、洗錢案，北檢週二（11/4）搜索和平大苑豪宅等47處所、扣逾45億元資金、拘提25名被告到案。當中19人分別以3萬至100萬元不等交保。 就在交保的隔一天（11/5），恰巧是已故金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，「不禮貌鄉民團」粉專貼文寫道，希望大家記得陳梅慧的生日，因為她到死前都還在跟詐騙集團作戰。今周刊 ・ 1 天前
獨／太子集團膽大妄為 洩密北檢公函…成為台籍4幹部羈押鐵證
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，專案小組在美國公布起訴與制裁名單後，曾前往「和平大苑」勘驗陳志購買的豪宅與超跑，...聯合新聞網 ・ 1 天前
柬埔寨一舉掃蕩詐騙園區！藏身9層樓詐騙大樓 658人落網「32台人被抓」
根據《柬中日報》報導，柬埔寨內政部發言人杜速克證實，這次行動查獲的兩處據點分別採用不同詐騙手法。其中一處專以假冒執法機構為手段，透過語音詐騙恐嚇受害者匯款，警方共逮捕57人，包含32名台灣人、13名日本人、8名菲律賓人、3名越南人與1名新加坡人。第二處詐騙據點則設...CTWANT ・ 10 小時前
檢方查扣台灣太子豪車 和平大苑管委會竟稱「我們是豪宅」拒絕還通報凃又文
柬埔寨太子集團首腦陳志涉嫌在台從事詐欺、洗錢等非法活動，檢調發動大搜捕行動，聲押主嫌王昱棠等5人，台北地院裁准王昱棠等4人。其中，負責管理和平大苑豪宅的台灣太子員工凃又文，在專案小組要上門清查停放在地下停車場的豪車時，自和平大苑管委會通風報信得知消息後，立即向上反應，讓集團連夜將7輛豪車開往他處藏匿，另外將4輛過戶給車商，但檢方聲押凃女卻被法院裁定30萬元交保，北檢不服最快在下週一(11/10)提起抗告。太報 ・ 1 天前