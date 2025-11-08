伸港鄉福安宮媽祖園區興建工程動土 弘揚媽祖慈悲精神

▲伸港福安宮媽祖園區動土祭拜儀式。（圖／彰化縣政府提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化縣伸港福安宮於今(8)日下午在伸港鄉濱二路208號前舉行「伸港鄉福安宮媽祖園區興建工程開工動土典禮」，縣長王惠美、伸港鄉長黄永欽、福安宮主委曾添進等人與會，共同見證「媽祖園區興建工程」動土的歷史性時刻。王惠美表示，剛擔任立委時期，當時的伸港鄉長說我未來會承擔重責大任，肩負興建一尊向著海的媽祖塑像的任務，因緣際會由寶成蔡董事長牽成，而有機緣將媽祖、千里眼及順風耳三尊神像奉於伸港福安宮的媽祖園區。中間歷經許多溝通協調的問題，在廟方及各界信徒的支持下，順利籌措到建置經費，成全這樁美事。

▲伸港福安宮媽祖園區動土。（圖／彰化縣政府提供）

王惠美表示，伸港福安宮是地方信仰的核心，「伸港媽」是慈悲護民的象徵。未來媽祖園區完工後將與宮內的媽祖殿堂互相輝映。感謝廟方出資1千萬元，並由我與建築師、信徒及各方支持者共贊助2千200多萬元，相信媽祖園區將能造福鄉親，未來與在地宗教、文化相互連結，創造地方共榮的美好願景。

▲伸港鄉福安宮媽祖園區模擬圖。（圖／彰化縣政府提供）

伸港福安宮主委曾添進表示，即將興建的媽祖園區，是在媽祖婆三個聖筊的應允下同意興建。特別感謝王縣長為了媽祖園區四處奔走，並由縣長、建築師與各界善心人士及企業的支持下，募得2千200多萬元，廟方自籌1000萬元共同促成，今天工程順利動土，也感謝黃鄉長協助用地取得。未來園區完工後，盼能結合地方民俗與文教活動，活用濱二路的空間，促進地區繁榮。同時也希望濱二路能更名為「媽祖大道」，藉此發揚媽祖的慈悲精神。

民政處表示，伸港福安宮從清代創建至今香火鼎盛，媽祖始終庇佑著出海捕魚、勤奮開墾的先民。經歷火劫重建之後，主殿再現莊嚴風華，今日媽祖園區的動土，象徵信仰與文化傳承的新里程碑。

「媽祖園區」的規劃，是福安宮發展的重要藍圖。園區內將興建媽祖及千里眼、順風耳三尊大型青斗石塑像，巍然聳立，與殿內媽祖神像相互輝映，不僅將成為彰化海線最醒目的宗教地標，更象徵媽祖「聞聲救苦、視察世間」的慈悲神恩。園區落成後，將提供信徒更完善、莊嚴的朝聖空間，也能促進伸港的觀光發展，成為結合宗教、文化、休閒與教育的地方新亮點。