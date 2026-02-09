伸興1月營收月增39.25%
【記者柯安聰台北報導】伸興工業（1558）1月合併營收7.2億元，較上月成長39.25%，較去年同期減少8.16%，主要受惠本業縫紉機產品出貨穩健增溫，出貨台數明顯較上月增加，尤其是在歐美市場接單動能上，展現良好的銷售表現；加上子公司穩定營運規模放大，推進集團1月整體營收回升。
根據市場調查機構Market Growth Report指出，全球縫紉機市場預計至2026年市場規模將達69.30億美元，並於2035年成長至88.85億美元，年複合成長率達2.8%。其中，電腦化與智慧縫紉機在北美與歐洲市場的滲透率持續提升，而伸興憑藉長年深耕縫紉機市場，近年更持續深化高階電腦化縫紉機、電子式縫紉機與商用機布局，憑藉著涵蓋機械式至高階電腦刺繡機的完整產品矩陣，不僅成功填補了傳統家用市場的穩定需求，更在DIY手工藝與小型企業興起帶動下，持續鞏固全球市場份額，確保集團營運基石穩固。
此外，伸興集團持續展現其穩健經營與前瞻布局能力。在全球縫紉機市場需求逐步回溫的同時，本業營運具備高度穩定性與現金流基礎上，以控股集團的策略視角，採取「本業穩定＋新應用延伸」的雙軌策略，推動資源配置與事業版圖多元化，透過旗下子公司深化在精密機械、自動化與機器人相關供應鏈的布局，逐步形塑中長期成長動能。
伸興指出，集團在智能製造與機器人相關領域的布局，主要透過旗下子公司宇隆（2233）推進。宇隆近年持續深耕高精度金屬加工與關鍵零組件領域，近期成功切入人形機器人與智慧製造供應鏈，不僅開發搭載自有品牌TUF ONE諧波與行星減速機關節系統的「TUF-X」概念型人形機器人；同時，相關減速機產品亦逐步切入人形機器人、AGV、機器狗與智慧製造等應用場景，並以模組化形式貼近系統端需求，有助於提升專案導入效率與客戶黏著度。
伸興進一步表示，藉由集團資源的整合，伸興正從傳統縫紉機大廠轉型為具備 AI、機器人關鍵模組供應能力的精密製造集團，透過模組化解決方案切入系統端需求，大幅強化與全球頂尖客戶的緊密合作關係。同時，受惠於子公司在汽車與自行車產業重拾動能，多元化事業齊步展開，將為伸興集團整體營運注入強勁的成長驅動力，引領集團跳脫傳統產業框架，邁向高成長、高價值的全新營運格局。（自立電子報2026/2/9）
