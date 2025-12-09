伸興11月營運蹲馬步 年減近3成

財經中心/綜合報導

伸興工業(1558)11月合併營收達5.5億元，較去年同期營收7.61億元減少27.74％；累計2025年1至11月合併營收達75.87億元，較去年同期77.09億元減少1.58％。

伸興表示，儘管11月營收受歐美主要市場在感恩節、聖誕節提前拉貨動能趨緩，在隨著主要市場庫存逐步回補至健康水位，且因年底節慶前補貨需求尚在釋放，本業家用縫紉機仍能穩定支撐集團全年營運正成長。同時伸興也將持續深化本業技術與中高階產品布局，強化產品附加價值與市場競爭力，並透過東南亞基地的產線優化與關鍵零組件自製率提升，保持生產彈性與成本效益。

此外，子公司宇隆在高階製造與新興應用領域持續升級，逐步形成集團第二條成長曲線。宇隆今年已完成行星、微型行星、諧波與RV等全系列減速機產品線的技術建置，並同步導入協作型機器人、人形機器人、AMR、AGV、機器狗及eVTOL等多項平台進行送樣與實測。同時，宇隆與策略夥伴在控制模組、傳動設計與客戶服務系統上展開深化合作，使TUF ONE減速機不再僅是單點零組件，而能以接近整機端的「模組化整合方案」切入客戶專案，大幅縮短導入時程並提升黏著度。

展望未來，伸興維持審慎看待。伸興持續深化越南基地的產能整合，透過提高關鍵零組件自製率、優化一條龍製造流程（含車殼壓鑄、CNC加工、ABS注塑、到組裝與包裝）以提升品質一致性與成本效率。在全球供應鏈仍受美中貿易環境、關稅政策與運價波動干擾之下，伸興的「製造在東南亞、競爭在全球」策略持續展現韌性，能加速客戶出貨節奏並強化供應可靠度，同時在歐美市場需求變動之際，仍保有相對穩定的交付優勢。