伺服器出貨轉向低單價主機板、筆電出貨降 英業達10月營收月減近一成、年減逾15％

隨著伺服器出貨型態由高單價的機櫃、轉為低單價的主機板，以及筆電出貨下滑，英業達營收持續下探，10月營收為547.65億元，比上個月衰退9.57％、年減幅度達15.33％，不過受惠於前三季筆電出貨佳、上半年伺服器機櫃出貨比重高，前10月營收仍年增近12％、為5746.62億元。

英業達上半年營收明顯受惠於筆電客戶面對對等關稅的不確定性而提前拉貨，加上中國伺服器積極下單整機櫃，上半年營收年增率高達兩成，第三季筆電仍出現傳統旺季，帶動筆電出貨量比第二季增加6％。

然而，中國伺服器整機櫃訂單紅利已經消散，伺服器出貨轉以歐美客戶的L6主機板型態為主，即使L6與整機櫃合計整體出貨量高於上半年，L6單價遠低於機櫃，加上筆電旺季效應結束，10月筆電出貨量為160萬台，比上個月少了30萬台，英業達月營收開始下滑，也因此，繼9月營收月減1.2％之後，英業達10月營收又比9月衰退9.57％。

英業達將在11月11日公布第三季財報並舉行法說會，可望說明明年上半年筆電業務與伺服器業務的展望，尤其超微併購ZT完成後，英業達伺服器的未來走向，可望成為法說會一大重點。



