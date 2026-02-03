伺服器PMIC持續放量、產能利用率攀80%到85% 世界先進：毛利率上看30%

世界先進董事長方略。（翻攝官網）

世界先進（5347）於今（3）日公布 2025 年第四季營運報告，公司指出，儘管面臨季節性需求減緩與供應鏈庫存調整，營運表現仍符合先前法說會提出的指引。展望2026年第一季，隨著客戶需求趨於穩定，世界先進預期晶圓出貨量將恢復增長，毛利率有望進一步提升。

世界先進(VIS)於今日公佈2025年第四季財務報告，單季合併營收達新台幣125.94億元，歸屬母公司業主淨利為新台幣17.48億元，換算每股稅後盈餘(EPS)為0.93元。儘管受到季節性需求減緩與供應鏈年底庫存調整影響，導致晶圓出貨量季減7%至62.6萬片，但受惠於產品平均銷售單價(ASP)季增5%及新台幣對美元貶值的有利匯率，單季毛利率仍微幅提升0.7個百分點至27.5%。

展望2026年第一季，副總經理暨財務長黃惠蘭表示，隨著客戶需求趨於穩定，預估晶圓出貨量將季增1%至3%，而產品平均銷售單價(ASP)預計季減3%至5%。在匯率31.3元的假設下，單季毛利率預計介於28%至30%之間。世界先進總經理尉濟時進一步指出，受惠於面板驅動IC需求復甦及伺服器電源管理（PMIC）產品持續放量，第一季產能利用率可望由上季的75%顯著提升至80%到85%。

針對2026年全年規劃，世界先進展現積極投資態勢，年度資本支出預計落在新台幣600億至700億元，其中約85%將投入新加坡BSMC 12吋晶圓廠的建置，該廠規畫於2026年第一季開始量產。此外，公司計畫於2026年淘汰並升級部分粗線寬產能，雖然預估全年產能將微幅年減4%至330.6萬片8吋晶圓，但此產能優化工程將提升製程技術競爭力，以滿足客戶長期穩定成長的細線寬晶圓需求。



