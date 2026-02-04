似未處理張又俠身分 中國人大常委加開會議公告撤銷部分委員職務

中國全國人大常委會，4日臨時加開會議，針對部分委員身分進行審議處理，但並未提及張又俠、劉振立等人；圖為人大常委會集會畫面。（取自中國全國人大官網）



中國第十四屆全國人大常委會，4日下午於北京臨時加開會議，會後公告撤銷部分委員的職務，但似乎並未如外界預料，對日前遭立案審查調查的中央軍委副主席張又俠，以及中央軍委委員劉振立2人身分進行討論。

中國官媒新華社報導，第十四屆全國人大常委會第二十次會議，4日在委員長趙樂際主持下舉行，常委會150名成員出席會議，並且聽取全國人大常委會代表資格審查委員會主任委員楊曉超，針對個別代表資格進行報告，並且進行分組審議。

報導表示，在完成分組審議程序之後，趙樂際主持全國人大常委會第六十屆委員長會議，隨後舉行閉幕儀式，表決通過全國人大常委會代表資格審查委員會，有關個別代表的代表資格的報告。

根據人大常委會會後發表的聲明，會議決定免除上海人大常委周新民、山東人大常委羅琦、四川人大常委劉倉理等人的代表資格，在免除前述委員職務之後，第十四屆中國全國人大代表人數為2897人，但似乎並未針對張又俠、劉振立等人的身分進行處理。

