伽利略的冥想殿堂！96坪樓中樓老屋蛻變，藝術哲思構築心靈療癒居所
編輯 曹靜宜 │ 圖片提供 百玥空間設計
小編帶你看好宅
屋主為了給家人更理想居住環境，購入位於新北板橋的大坪數樓中樓，老屋原始具有格局破碎、動線不佳、穿堂煞、管線老舊及採光不佳等多重問題，設計師克服各種施工難題，將老屋的問題以整合性的手法一次解決，並保留建案高樓景觀的優勢，以「伽利略的冥想空間」為主軸，藝術哲學思維構築居家展演舞台，老屋翻新重塑格局與動線、多元異材質拼接、運用幾何設計、美型收納與樓梯雕塑藝術化等，創造一個兼具理性與感性的和諧空間，實現一處讓全家人得以安頓身心的靜謐棲所。
一開門，大面落地窗將絕佳景觀映入眼簾，刻意保留樓中樓的挑高，將空間的縱深放到最大，光影穿透無阻礙，奠定敞亮開闊的豪邸氣勢，公領域以輕淺的米白色與中性的暖灰色鋪陳，加入溫潤木質，點綴黑色的金屬鐵件，型塑清爽俐落的居家表情。串聯不同樓層的樓梯，在此被昇華為一件吸睛的工藝雕塑，設計師親手繪製每一道鐵件曲線，結合技藝精湛的工匠施作，讓藝術與機能完美交融，通往二樓的動線，被低明度的燈光靜靜擁抱與界定，確保夜間行走安全。二樓規劃開放式書房，精美的展示收納，美觀與機能兼備，是沉澱心靈、激發靈感的多功能場域。2樓客廳為開放式空間，緊鄰露台引景入室，擁抱自然綠意，空間核心架設鋼管裝置，讓屋主閒暇之餘可投入運動與舞動的熱情，圓弧形天花設計呼應舞者旋轉時的軌跡，視覺增添了律動性。循著訂製的旋轉梯拾級而上，進入三樓休憩空間，讓人遠離塵囂忘卻煩惱，身心靈療癒。
主臥以柔和色彩與多層次材質鋪陳，營造溫馨的休憩場域，床頭設計以愛馬仕橘為視覺焦點，為空間注入溫暖與活力，窗邊長型臥榻既是放空角落，下方隱藏收納機能，整體透過不同材質與軟裝搭配，挹注時尚又舒適的放鬆氛圍。臥房橫樑下方巧用衣櫃作為更衣區的輕隔間，隱性界定場域，坪效超放大。衛浴巧將洗手台外移，使用分流不干擾，提升生活品質，壁龕式收納讓沐浴備品收納，陳列更富美感。
小編的最愛
透過設計將日常提升至藝術的高度，居住其中開展專屬的心靈探索旅程，讓居住成為一種美學的極致體驗。
百玥空間設計／胡桐宜Amber
地址：台北市內湖區內湖路一段66號3樓
電話：02-26089660
Email：baiyue5888@gmail.com
網站：https://www.baiyue.tw/
專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME
其他人也在看
酷酷大人味現代居家 也是溫馨親子宅│24坪
24坪的居宅，迦源室內裝修悉心擘劃下，在客變時期就在有限空間中展現無限可能，將屋主一家三口的需求與現代美式混搭元素巧妙地融合，加入一些屋主喜愛的元素，如石紋、清水模、木紋以及美式風格的深棕木地板，規劃出具有現代感且充滿溫馨氛圍的親子居家。整體設計兼顧空間美學與功能性，也著重安全性和空氣品質，打造出適合小朋友成長的生活空間。幸福空間 ・ 1 天前
藍調木語：26坪老宅的光與序｜現代風｜26坪
為了改造採光、動線不佳的老屋，我們全面更新水電管線，並以黑框展示櫃＋內嵌燈帶作為客廳主視覺；下方做「懸浮感」踢腳照明帶入現代感。廚房鋪貼熱帶風花磚，搭配黑白櫥櫃與中島製造亮點，書房以金屬層板與燈光營造氛圍，臥室改用溫潤木皮、系統板與柔光燈槽，營造舒眠氣氛。幸福空間 ・ 1 天前
森林系美式風格 空間魔法機能宅｜35坪
輕淺木元素、柔美圓弧與溫馨奶油色調交織成一片靜謐森林，無形中讓一家人卸下疲憊，壓力隨之釋放。雋築空間設計以美式設計語彙勾勒優雅寬闊棲所，將大自然的靜謐悄然融入每寸角落，把屋主腦海中的夢想，逐步化為現實。幸福空間 ・ 1 天前
緻境｜溫潤質感中，綻放輕奢雅韻｜現代奢華風｜25坪
位於桃園的本案，以現代輕奢語彙詮釋居家美學的優雅節奏。公領域以橘色為主調，搭配米色膚感美耐板堆疊出溫柔又對比強烈的質感。玄關進門右側規劃整體收納櫃體，左側開放格設計搭配層架，兼顧收納與展示功能，讓日常更顯從容有序。為化解開門見灶的風水疑慮，設計師以弧形玻璃與雙面櫃體作為廚房與餐廳之分界，明確空間設定並兼具視覺通透。幸福空間 ・ 2 小時前
綺麗華美 璀璨石光|奢華風
屋主年輕時胼手胝足打拼，逐漸積攢一筆財富想好好打理退休後的居所，遂購置新居，希望設計師能憑藉深厚的設計經驗，創造讓夫妻倆感到放鬆，但卻仍擁有精緻質感的空間，因而周靖雅設計總監以藍綠色為主題色，搭配摩卡金與白色，並巧用石材、皮革、鍍鈦金屬、鐵件、飾板和玻璃等多元質材，展現細膩品味，砌疊豐富層次。幸福空間 ・ 1 天前
世紀婚禮最高潮！許瑋甯被Cue定情曲「破天荒熱舞」邱澤臉紅全被拍
邱澤與許瑋甯昨（28）日在台北文華東方補辦婚宴，兩人因電影《當男人戀愛時》結緣，2021年低調登記結婚，今年迎來兒子Ian。雖然婚宴採不開放媒體入場，但透過賓客社群分享，現場甜蜜片段仍在網路瘋傳，其中許瑋甯的一段「熱舞秀」更成為全場最高潮。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
許瑋甯邱澤「等4年婚宴」！半個演藝圈到齊 賓客名單曝光全網跪了
藝人許瑋甯與邱澤結婚即將滿 4 年，今年 7 月迎來寶貝兒子，今（28）晚終於在台北文華東方酒店補辦婚宴，首波嘉賓名單一曝光，星光程度堪稱半個演藝圈都到齊。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
余文樂衰遭炎上急刪文！曬重機照挨批不理香港大火
44歲香港男星余文樂2017年和台灣皮帶千金王棠云結婚，陸續生下一子一女後，余文樂也隨家人在台灣定居，日前余文樂在社群網站發文，分享「男人的浪漫」，並配上他騎重機的照片，沒想到引來網友批評他毫不關心香港大埔火災，余文樂隨即刪文，再轉發相關資訊平息爭議。中時新聞網 ・ 2 小時前
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」
週末飆30度！冷空氣再襲時間曝 台灣躲不過「冬季風暴」EBC東森新聞 ・ 1 天前
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕
台男阿布達比遭抓！太太「感謝韓國瑜」 藍委揭內幕EBC東森新聞 ・ 21 小時前
主持19年節目突收攤！陳揮文認了「被離職」發文灑脫告別 轉戰YT拚經濟
陳揮文主持飛碟電台《飛碟晚餐》19年，昨（28日）突然在節目中宣布要和這個黃金時段說再見，直接在空中投下震撼彈。他事後在臉書分享心聲，強調離職是好聚好散，沒有任何的不愉快。陳揮文坦承主持近20年真的「累了」，但更大的原因，是電台節目調整。他在臉書提到：「我不是主動離職，而是『被離職』。」但語氣沒有半自由時報 ・ 3 小時前
首戰主場翻船！中國隊76比80不敵南韓 球評怒斥：基本功太差
體育中心／綜合報導世界盃男籃亞洲區資格賽，中國隊在主場意外以76比80不敵南韓，讓外界相當震驚，各大媒體、球評與球迷紛紛對中國隊火力全開，批評聲浪一面倒。FTV Sports ・ 2 小時前
許瑋甯、邱澤大婚今晚登場！賓客齊聚半個演藝圈 「最強媒人團」曝光
登記結婚近4年的明星夫妻檔許瑋甯和邱澤，在今年7月喜迎1子「lan」後，終於在今（28）日晚間於台北文華東方酒店舉行盛大婚宴。鏡報 ・ 22 小時前
台男困阿布達比！韓國瑜幫救 蔡正元轟4字
[NOWnews今日新聞]一名來自雲林、參加16天旅行團的陳姓男子，24日清晨在杜拜阿布達比轉機時，遭全副武裝的警察攔下帶走後失聯，立委張嘉郡表示，在立法院長韓國瑜與她的要求下，外交部才請律師幫助國人...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
台男阿布達比被5警押走！外交部挨罵反擊了
[NOWnews今日新聞]一對來自雲林的陳姓夫妻參加16天旅行團的行程，於23日搭機前往土耳其伊斯坦堡，然而24日清晨於阿布達比轉機時，陳男在空橋上突然遭到5名全副武裝的警察攔下並帶走，從此失去聯繫，...今日新聞NOWNEWS ・ 18 小時前
最新民調驚人反轉！這2黨慘崩跌 她曝主因
[NOWnews今日新聞]根據震傳媒今（27）日公布最新民調顯示，民進黨支持度連續兩個月上漲到達37.1%，藍、白連續兩個月崩跌，分別為22.3％與13.4%，這表示即便藍白合，加起來的支持度（35....今日新聞NOWNEWS ・ 20 小時前
獨家》邱澤婚禮誓言「愛妳至死不渝」！許瑋甯落淚深情一吻
邱澤、許瑋甯結婚4年，今年7月兒子lan誕生，28日在台北文華東方酒店補辦喜宴，新娘身穿低胸白紗仙氣逼人，甜蜜對視邱澤散發粉紅泡泡，閃瞎所有人。新郎在婚禮上朗讀誓言時，逼哭新娘許瑋甯，全場也跟著哭一片，深情一吻畫面超閃。中時新聞網 ・ 15 小時前
直擊／邱澤、許瑋甯伴郎、伴娘團人選曝光 曝兒子Ian穿「小啾啾」超像爸爸
邱澤與許瑋甯的世紀婚禮於28日晚間在台北文華東方酒店盛大舉行，現場嘉賓堪稱三金等級，許瑋甯也甜蜜透露兒子Ian也在現場，「他今天穿得很爸爸很像，一樣有『小啾啾』。」兩人透露還沒想到蜜月地點日期，但一定會帶著寶寶一起，被笑說直接從蜜月升級成家族旅行！鏡報 ・ 17 小時前
香港惡火死傷慘重！余文樂「突曬重機照」挨轟 急刪文改發聲明滅火
44歲香港男星余文樂近日因社群貼文引發討論。余文樂自2017年與台灣「皮帶大王」千金王棠云結婚後，育有一子一女，並隨家人定居台灣。27日他在社群平台分享騎重機照片，並附文「Road trip 男人的浪漫」，部分網友因此質疑他在香港大埔火災期間未表達關注，而忙於個人休閒活動。隨後，余文樂立即刪除了相關貼文，並轉發多則火災報導及救助資訊。陳宣如三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
睡夢中安詳離世？醫揭「殘酷真相」：多與這1因素有關 凌晨3點到6點是高峰
每當聽聞親友在睡眠中離世，訃聞上總會寫著「安詳辭世」、「無病痛地走了」等類似安詳離世的字眼，彷彿在睡夢中告別人世是最理想的離開方式。然而，這個被許多人視為最完美的死亡方式，背後往往潛藏著可預防的心臟危機。 在睡眠中猝死 大多源於心律不整 根據亞利桑那大學急診醫學專家研究發現，睡眠中過世確實通常是安詳的，最主要原因是心臟節律異常導致血流突然中斷，腦部在數秒內失去意識。由於患者本身就處於睡眠狀態，從睡眠直接轉為昏迷再到死亡的過程中，幾乎不會察覺任何痛苦。美國心臟學會的研究也顯示，夜間猝死案例中有7成5與缺血性心臟病相關，而致命性心律不整正是關鍵殺手。國泰醫院心血管中心病房主任黃奭毓指出，凌晨3點到6點是心臟性猝死的高風險時段，這段時間人體的腎上腺素與抗發炎激素處於最低點，呼吸道也容易收縮，加上睡眠呼吸中止症患者在這個時段最容易出現呼吸暫停，多重因素重疊之下大幅增加猝死風險。尤其有出現心室頻脈或心室顫動的患者，因心跳每分鐘可能超過150下也可能因心搏過緩導致心臟驟停，加上心房顫動患者在發作時毫無症狀，就像體內的隱形炸彈，隨時可能在睡夢中引爆。 預防夜間猝死 日常心臟保健 雖然睡眠中猝死聽起來常春月刊 ・ 20 小時前