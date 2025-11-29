伽利略的冥想殿堂！96坪樓中樓老屋蛻變，藝術哲思構築心靈療癒居所

編輯 曹靜宜 │ 圖片提供 百玥空間設計

屋主為了給家人更理想居住環境，購入位於新北板橋的大坪數樓中樓，老屋原始具有格局破碎、動線不佳、穿堂煞、管線老舊及採光不佳等多重問題，設計師克服各種施工難題，將老屋的問題以整合性的手法一次解決，並保留建案高樓景觀的優勢，以「伽利略的冥想空間」為主軸，藝術哲學思維構築居家展演舞台，老屋翻新重塑格局與動線、多元異材質拼接、運用幾何設計、美型收納與樓梯雕塑藝術化等，創造一個兼具理性與感性的和諧空間，實現一處讓全家人得以安頓身心的靜謐棲所。

一開門，大面落地窗將絕佳景觀映入眼簾，刻意保留樓中樓的挑高，將空間的縱深放到最大，光影穿透無阻礙，奠定敞亮開闊的豪邸氣勢，公領域以輕淺的米白色與中性的暖灰色鋪陳，加入溫潤木質，點綴黑色的金屬鐵件，型塑清爽俐落的居家表情。串聯不同樓層的樓梯，在此被昇華為一件吸睛的工藝雕塑，設計師親手繪製每一道鐵件曲線，結合技藝精湛的工匠施作，讓藝術與機能完美交融，通往二樓的動線，被低明度的燈光靜靜擁抱與界定，確保夜間行走安全。二樓規劃開放式書房，精美的展示收納，美觀與機能兼備，是沉澱心靈、激發靈感的多功能場域。2樓客廳為開放式空間，緊鄰露台引景入室，擁抱自然綠意，空間核心架設鋼管裝置，讓屋主閒暇之餘可投入運動與舞動的熱情，圓弧形天花設計呼應舞者旋轉時的軌跡，視覺增添了律動性。循著訂製的旋轉梯拾級而上，進入三樓休憩空間，讓人遠離塵囂忘卻煩惱，身心靈療癒。



主臥以柔和色彩與多層次材質鋪陳，營造溫馨的休憩場域，床頭設計以愛馬仕橘為視覺焦點，為空間注入溫暖與活力，窗邊長型臥榻既是放空角落，下方隱藏收納機能，整體透過不同材質與軟裝搭配，挹注時尚又舒適的放鬆氛圍。臥房橫樑下方巧用衣櫃作為更衣區的輕隔間，隱性界定場域，坪效超放大。衛浴巧將洗手台外移，使用分流不干擾，提升生活品質，壁龕式收納讓沐浴備品收納，陳列更富美感。

透過設計將日常提升至藝術的高度，居住其中開展專屬的心靈探索旅程，讓居住成為一種美學的極致體驗。

百玥空間設計／胡桐宜Amber

地址：台北市內湖區內湖路一段66號3樓

電話：02-26089660

Email：baiyue5888@gmail.com

網站：https://www.baiyue.tw/

