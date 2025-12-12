伽碩園藝景觀班成果展吸睛登場

伽碩園藝景觀班結訓，展出多件融合盆景藝術與生態設計的創意植栽作品。（記者黃文記攝）

記者黃文記／永康報導

台南市政府勞工局職訓就服中心委託伽碩職訓中心辦理「精緻園藝景觀造景應用班」，十二日舉行成果發表會暨義賣活動，現場展出多件融合盆景藝術與生態設計的創意植栽作品，並同步進行作品義賣，讓學員將學習成果轉化為實際行動，回饋社會、傳遞善意。

這次成果展展品以「盆景造園」為核心主題，學員運用樹樁盆景、景石擺置與松柏植栽等元素，結合砌石花台與園藝景觀放樣技法，細緻地打造出具層次感與自然意象的立體盆景作品。每一件作品皆從構思、配置到實際製作反覆調整，展現學員對植物生長習性與景觀比例的掌握，也融入景觀美學巧思，使整體呈現兼具觀賞性、實用性與文化意涵的園藝創作。

訓練課程內容涵蓋植物栽培、病蟲害管理實務以及創意植栽與花藝設計等專業模組，強化學員對植物特性與栽培管理的全面理解，同時結合景觀造園設計與維護管理、景觀砌石與砌磚花台實作，使學員具備從設計、施工到後續養護的完整能力。

學員們彼此交流經驗、相互協助，從最初對園藝操作尚不熟悉，到能獨立完成完整盆景作品，學習歷程充滿成長與轉變。成果展當天，學員親自向民眾介紹作品理念與製作歷程，分享學習心路歷程，讓現場民眾深刻感受到職業訓練帶來的實質改變。

伽碩企業執行長郭明洽表示，這次成果展結合義賣活動，不僅讓學員實際體驗作品與市場的連結，也賦予職業訓練更多社會意義。