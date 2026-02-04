《佇在我心FORMOSA》二二八紀念草地音樂會 高美館草坡登場

【記者 王雯玲／高雄 報導】多年來高雄二二八紀念音樂會以草地音樂會開闊自由的形式舉辦，並作為該藝術節的開幕式讓更多人參與感懷二二八；以樂音、歌聲、影像紀念二二八，超越傷痛，迎向希望，祈望未來台灣仍能在充滿愛與精進步伐中繼續成長；音樂會邀集-林慈音、桑布伊、吉那 楊淑喻、山元聰以及由楊智欽指揮率領高雄市交響樂團與高雄室內合唱團，現場演出十六首讚頌台灣及與愛、和平有關的曲目。2/28(星期六)當日晚上將與往年一樣在高美館草坡舉行，以觀眾最喜歡的戶外開放形式一起緬懷感念過去，實體票券預計2/7(本周六)在高雄市20個藝文場館開始索票，一人可索2張、無論任何年齡皆須憑票入場(索完為止)，今年新增「線上索票」方式提供居住於較遠距離或外縣市民眾一起來參與音樂會，無論實體票券或線上，觀眾可擇一方式索票即可。

今年有四首以台灣命名的曲目，「佇在我心FORMOSA」無論天涯海角台灣人在世界任何角落、時時刻刻都是心繫台灣，所言所行都以身為台灣人而感到光榮驕傲，並把對台灣永誌不渝的愛藏在心裡最深的角落。「天行健，君子以自強不息。」台灣人靠自己雙手打拼努力不懈，團結奮鬥、永不停歇……在這一夜，星光下、草地上隨著歌聲與樂音的力量相互鼓舞，無所畏懼的邁步前進。

二二八草地音樂會承襲過往，今年亦邀請現場觀眾與台上演出者一起合唱：1947序曲「愛與希望-台灣翠青」向偉大的本土作曲家蕭泰然大師獻上最深刻的敬意與思念。上半場重點除了蕭泰然大師外，還有王明哲詞曲作品《台灣》和大家耳熟能詳的呂泉生作曲《阮若打開心內的門窗》一起揭開紀念音樂會上半場的感懷氛圍。其中，台灣音樂作曲家—年輕時曾留學日本學習音樂的郭芝苑，曾獲獎無數擁有多元而廣泛的創作類型及風格，這次將演出其作品：《民歌與採茶舞》、《管弦樂大進行曲「台灣頌」》，作為臺灣現代民族音樂開拓者的他，生命經歷戰亂，政府遷臺、二二八事件……到現在和平民主台灣，在他的作品中都能夠感受到他對臺灣的深深厚愛。演出卡司方面，今年二二八紀念音樂會由楊智欽指揮 高雄市交響樂團與高雄室內合唱團共同演出，上半場將由女高音-林慈音領唱多首大家熟稔又磅礡代表台灣意象的歌謠：《阮若打開心內的門窗》、《永遠的故鄉》、《1947序曲「愛與希望-台灣翠青」》。

下半場首先由台東卑南族人、曾獲「金曲原住民歌手獎」及「最佳專輯獎」的原民歌手-桑布伊，將以其粗曠又富特色的嗓音演唱二首非常具有力量又振奮人心的代表作:椏幹-《青年之歌》、《溫暖的光》。再來是邀請金曲獎最佳客語歌手得主-吉那 楊淑喻以其溫柔鐵肺唱出令人動容的客家歌曲：《腳邊的小花》(客語:腳脣个細花)、《天光》……「腳邊的小花 他不說一句話 彎著身還是要記得面向陽光」小花雖小即使不用語言，也努力展現生命的力量，我們可以學習小花的韌性與堅強。出生於京都的日本創作型歌手-山元聰，2020年他首次造訪台灣，對台灣文化和音樂深深著迷，他以「日文、中文、台語」三種語言演唱而受到歡迎，這次將在音樂會中以日文演唱感人的《淚光閃閃》、以及山元聰自己創作的中日台語歌曲《故鄉》。

《佇在我心FORMOSA》二二八紀念草地音樂會會預計於2/28(六)晚上七點於高美館草坡正式演出，將採索票進場方式，將於2/7(本周六)起開放民眾免費索票，一人可索2張；主辦單位規劃於本市20個藝文場館提供索票：高雄市文化中心至善廳、大東文化藝術中心、高雄市立歷史博物館、高雄市社教館、高雄市立美術館、內惟藝術中心、高雄市電影館、高雄市音樂館、駁二藝術特區、岡山文化中心、紅毛港文化園區售票口、鳳儀書院售票處、旗山車站-糖鐵故事館、高雄市立圖書館總館及部分圖書分館(三民分館、寶珠分館、左新分館、楠仔坑分館、前鎮分館、美濃分館)等「服務台」索取，每人可索2張，無論任何年齡皆須一人一票、憑票入場；索票時間依各處開放時間為準。

除了實體票券外，音樂會今年新增線上索票方式，2/7中午12:00開始可登入高雄數位市民網站 https://gov.tw/7Aq 一人可索2張，現場出示手機QR code驗票入場，歡迎居住於較偏遠地區或外縣市朋友多加利用；線上索票需登入「高雄數位市民」，尚未加入者請選擇Line帳號註冊 (戶籍非高雄市亦可註冊登入索票)，數量有限索完為止。詳情請上高雄春天藝術節官網https://ksaf.khcc.gov.tw及高雄春天藝術節FB/IG查詢。（圖／記者王雯玲翻攝）