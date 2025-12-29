「佇山頂徛家」常設展開幕，湖山水庫人文遺址館揭開雲林史前文化面貌。（記者陳正芬攝）

記者陳正芬／雲林報導

雲林縣重要文化新地標「湖山水庫人文遺址館」廿九日啟用並對外開放。縣府攜手成功大學策劃「佇山頂徛家－古坑‧大坪頂遺址」常設展，完整呈現距今約四千年至二千五百年前雲林地區人類的生活樣貌。縣長張麗善邀請民眾一同走進史前時代，探索數千年前先民的生活樣貌與工藝智慧。

張麗善表示，湖山水庫興建過程中，發現多處珍貴考古遺址完整保存繩紋紅陶文化與營埔灰黑陶文化兩個不同時期的文化層，經成功大學劉益昌教授團隊多年系統性整理、盤點與研究，逐步建立雲林史前文化的清晰脈絡。也讓湖山水庫不僅肩負穩定供水、減緩地層下陷功能，也成為兼具文化、教育與觀光價值重要據點。

張麗善說，遺址館啟用讓考古成果得以被大眾看見，也見證雲林從新石器時代文化、營埔文化以來，累積超過四千年的歷史深度，展現豐厚具體文化底蘊，未來將持續結合學術論壇、跨館舍交流及研究合作，深化雲林在史前考古與人文研究領域地位，讓外界看見雲林是擁有深厚歷史與文化縣市。

文觀處長陳璧君說，湖山水庫周邊共發現六十四處考古遺址，其中以北港古笨港遺址與古坑大坪頂遺址最具代表性。大坪頂遺址年代約四千年至二千五百年前，是雲林史前文化研究重要關鍵。此次常設展透過文物展示、情境復刻與數位互動，完整呈現史前聚落生活、工藝、美學與社會樣貌，讓民眾更理解史前人類的日常世界。

劉益昌教授說，古坑大坪頂遺址位於營埔文化向南銜接嘉義地區文化的關鍵轉換帶，具有高度學術價值。遺址中發現大量來自台灣東部的玉器裝飾與工具，顯示史前族群已具備長距離移動與交流能力，為台灣史前文化交流研究提供重要線索。未來持續與中部、南部相關遺址進行比較研究，深化對史前人類聚落選址與生活型態的理解。

文觀處指出，湖山水庫人文遺址館的成立，象徵雲林在重大公共建設中兼顧文化保存的具體成果，也將成為結合考古研究、文化教育與觀光休閒的重要文化據點。館內規劃教育導覽、考古體驗與手作課程，讓學童與民眾認識考古學方法、探勘流程與專業精神，深化文化扎根。「佇山頂徛家－古坑‧大坪頂遺址」常設展及「湖山水庫人文遺址館」正式對外開放，開放時間為每週三至週日上午九時至下午五時，歡迎各界蒞臨參觀。