佇立永康73年！ 永康砲校成歷史遷關廟 店家憂：生意下滑

台南永康砲校已經進駐永康73年，30號最後一批部隊與軍車正式遷至新營區「關廟湯山營區」，附近居民不捨公園紛紛到場歡送，不過營區整個遷移，少了大批軍隊，讓附近店家擔心生意因此下滑，但未來園地址將改建成、科技園區，期盼能帶動周邊經濟。

台南永康砲校最後一批部隊於10月30日正式離開，結束了在永康73年的駐紮歷史。（圖／TVBS）

台南永康砲校最後一批部隊於10月30日正式離開，結束了在永康73年的駐紮歷史。當天，砲校門口擠滿了前來送別的當地居民，馬路上也站滿了人潮。軍車載著部隊一輛接一輛駛出營區，軍人們向永康揮手道別，居民則舉旗歡送，並紛紛拿起手機拍攝，記錄這個歷史性的時刻。

軍車載著部隊一輛接一輛駛出營區，軍人們向永康揮手道別，居民則舉旗歡送。（圖／TVBS）

對許多永康居民來說，砲校已成為地標性的存在。一位民眾表示，當被問及家的位置時，他們都會回答在二王砲校附近，這已經成為當地的一個知名景點。然而，對於附近的店家來說，軍人的離開意味著生意必然會受到影響。

當地居民紛紛拿起手機拍攝，記錄這個歷史性的時刻。（圖／TVBS）

回顧砲校與永康的淵源，砲校於民國41年在永康四分子復校，26年後才遷至二王，如今遷至關廟，總共陪伴永康居民度過了73個年頭。未來，砲校原址將進行改建，永康區公所將遷入原建築物作為辦公室，同時也會將部分區域改建成綠地和公園。

區長表示，希望能將這個地方變成一個充滿活力，讓民眾可以休閒安居的場所。附近店家也抱持期待，認為如果這裡成為商業圈，情況應該會比現在好很多。此外，新規劃還將融入智慧科技元素，期望吸引科技業進駐，為當地帶來新的經濟動力，附近店家也希望這能帶動生意復甦。

