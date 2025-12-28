佇立路中央！突衝進誠品揮拳拒警盤查 詭異白衣男動機曝光

記者楊忠翰／台北報導

男子在中山區馬路狂奔，竄入中山誠品店內「暴力襲警」，遭壓制帶回偵辦。（圖／翻攝自Threads @kikichang0702）

台北市捷運中山站商圈再傳騷動， 27日晚間8時42分，1名31歲蔡姓男子，突然佇立於南京西路中央，警員隨即引導他到路邊，蔡男卻突然衝進誠品南西店，還揮拳抵抗警員盤查，警員遂將他壓制在地，並帶回派出所保護管束，全案訊後依社維法函送法辦；蔡男供稱，因為不想被開罰單，他才會跑進百貨公司躲藏，令警方聽聞後啼笑皆非。

中山分局表示，昨天晚間8時42分，中山一派出所警員執行守望勤務，瞥見1名白衣男子，無視號誌已轉為紅燈，仍佇立於南京西路中央，嚴重影響交通安全，警員立刻上前指揮，示意蔡男盡速通過馬路。

孰料，蔡男竟無視警方引導，直接快跑衝進誠品南西店，引發現場民眾恐慌，警方隨即尾隨在後，並要求對方出示證件，但蔡男拒不配合，不但與警員爆發激烈拉扯，還嘗試揮拳攻擊警員，情緒十分激動。

由於蔡男出現攻擊行為，恐危及現場民眾安全，警員決定施以保護管束，一舉將蔡男壓制在地，並帶回派出所偵訊；蔡男應訊時供稱，因為警員叫他出示證件，他以為要被開罰單，他才會跑進百貨公司，沒想到警員追了過來，還把他弄受傷。

警方清查後發現，蔡男身上沒有違禁品，無暴力傷害前科，亦非幫派成員，但他推擠警員行為已違法，遂依違反《社會秩序維護法》第85條，移請台北地院台北簡易庭裁罰。

白衣男之後直闖誠品南西店，甚至拒檢、襲警。（圖／翻攝自「台灣讚警」臉書）

