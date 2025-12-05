佈局全球虛擬幣金流！奧丁丁成「亞洲第一」 搶進Circle全球支付網

財經中心／師瑞德報導

奧丁丁宣布加入美元穩定幣龍頭 Circle 所建構的全球支付網絡 CPN，成為亞洲率先整合機構之一，提供 OwlPay 用戶近乎即時的 USDC 跨境交易服務。首波瞄準歐盟、巴西與奈及利亞三大高速成長市場，強攻全球194兆美元支付藍海。（圖／奧丁丁提供）

台灣區塊鏈科技領導品牌奧丁丁集團（OwlTing Group）營運實體 OBOOK Holdings Inc.（NASDAQ：OWLS）今日宣布，正式完成串接全球穩定幣支付網路Circle Payment Network（CPN），可為用戶提供近乎即時且合規的美元穩定幣（USDC）跨境交易，進一步進軍規模高達194兆美元的全球跨境支付市場。

奧丁丁成為亞洲率先加入 CPN 的金融機構之一，這項整合將使旗下支付基礎設施得以延伸至拉丁美洲、非洲、歐洲等高速成長區域，協助企業與個人用戶以更低成本、更高效率完成國際匯款、薪資結算與貿易融資等多元支付需求。

奧丁丁創辦人暨執行長王俊凱表示：「加入 CPN，讓我們離打造可信賴的全球金融基礎建設又更進一步。隨著 CPN 擴張其跨境通道與機構合作網路，將為我們在全球穩定幣經濟中的布局，奠定更深厚的根基。」

根據奧丁丁說明，未來用戶可透過旗下數位錢包OwlPay Wallet Pro發起穩定幣支付，系統將自動依據匯率與手續費比對最優結算路徑。首波服務目標市場包括歐盟、巴西與奈及利亞，其中歐盟年度匯款流入高達2,130億美元、奈及利亞達260億美元，顯示全球對更即時、低成本支付解決方案的強烈需求。

Circle 支付產品資深副總裁 Irfan Ganchi則表示：「我們非常歡迎奧丁丁加入 Circle Payment Network，攜手推進跨境支付創新。這樣的技術整合將幫助我們實現統一、開放的全球金融互通架構。」

作為 CPN 的發起金融機構（OFI），奧丁丁將在合規前提下協助企業跨境資金流通。目前，奧丁丁已取得美國39州的資金傳輸執照（MTL），可於全美40州展開業務，並擁有歐盟虛擬資產服務業者（VASP）認證與 日本電子支付代行業執照，並正積極申請包括香港、新加坡、拉美地區等地的監管許可。

這次串接 CPN，也強化了奧丁丁在企業級支付領域的技術主導地位，並拓展其 Web3 支付方案「奧丁丁支付 OwlPay」的全球應用版圖。根據國際機構 CB Insights 於2025年發布的穩定幣市場報告，奧丁丁在「企業解決方案與B2B」分類中已名列全球前兩大服務供應商，顯示其技術實力與國際競爭力。

關於 OBOOK Holdings Inc.（NASDAQ：OWLS）

OBOOK Holdings Inc. 是一家以區塊鏈為核心的金融科技公司，為奧丁丁集團（OwlTing Group）之營運主體，總部設於台灣，業務遍及美國、日本、波蘭、新加坡、香港、泰國與馬來西亞等地，涵蓋數位支付、電商、旅宿等多元領域。公司核心產品包括 Web3 企業級支付解決方案「OwlPay」，致力於打造合規、安全、即時的資金流動網絡，協助全球企業參與穩定幣經濟新時代。

關於 Circle Payment Network（CPN）

由 Circle Technology Services, LLC 營運的 Circle Payment Network，提供全球合規金融機構進行穩定幣支付串接的開放協議平台。透過 CPN，參與機構得以實現彼此間的資金即時清算與安全通訊。CPN 交易為機構間直接執行，Circle 僅擔任技術協力角色，不參與交易資金管理。使用規範與風險管理須遵循 CPN Participation Agreement。

