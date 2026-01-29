佈局到府服務新藍海！特力屋管家進駐智生活 五折街口券這裡搶

記者李鴻典／台北報導

農曆春節假期即將到來，家戶除舊佈新需求激增，居家產業品牌特力屋(7867)宣布與全台最大智慧社區服務平台「智生活(7836)」聯手，即日起特力屋管家正式進駐智生活App，提供六大居家換新服務；此外，特力屋會員也可透過特力屋管家預約智生活居家清潔服務。

特力屋與智生活聯手，即日起特力屋管家正式進駐智生活App，提供六大居家換新服務。（圖／品牌業者提供）

特力屋發出新聞稿指出，經營台灣居家修繕市場30餘年，擁有完整商品供應鏈與專業服務團隊；智生活則深耕全台社區30年，擁有領先智慧化社區管理系統與高黏著度用戶會員優勢。透過此次合作，可將特力屋管家服務直接推送至智生活300萬社區用戶的手機中，一站滿足消費者居家服務多元期待。

特力集團總裁暨特力屋董事長何湯雄表示：「特力屋相當重視此次合作機會，智生活在社區居家便民服務上具備高度整合性，特力屋管家專業服務能量則與社區住戶會員需求精準對接，提供居家大小事解決方案，雙方共同打造最懂社區、最貼近民心的居家到府服務，並可持續擴大建立全台居家服務生態圈」。

智生活董事長林子皓則表示：「智生活已導入超過一萬個社區、達300萬用戶，並嚴選多項到府及便利生活的服務項目及每一間廠商，不僅提升社區用戶、管委會及物業公司對智生活服務平台的黏著度，也累積了大量的用戶行為數據，作為服務品質提升與開發更多社區真正需求的資料庫。這次和特力屋結合，希望借重特力屋在居家修繕、裝修等方面的專業，除了能滿足用戶的多元需求，更能共同加速擴充居家生態圈範疇。」

特力屋管家正式進駐智生活APP，提供六大居家換新服務。（圖／品牌業者提供）

特力屋觀察近年管家服務預約數據，整理「衛浴設備、地板換新、油漆塗刷、燈具選購、空調選購及窗簾選購」六大居家換新項目，即日起(29日)於智生活社區平台正式上線，涵蓋居家換新與優化升級最核心的需求：

1.衛浴設備：提供專業評估與安裝，升級如廁與沐浴體驗。

2.地板換新：多樣化材質選擇，為家中換上全新氣象。

3.油漆塗刷：專業工法處理牆面裂縫修補或壁癌問題、全室塗刷與色彩規劃，讓居家空間煥然一新。

4.燈具選購：依照生活場景建議合適照明，營造居家溫馨氛圍外也守護視力健康。

5.空調選購：規劃冷暖空調安裝，一台就能調節一年四季居家最舒適溫度。

6.窗簾選購：客製化丈量與安裝，調節室內光線與隱私。

另，街口支付2026 年第一季推出全新會員活動，融入日常生活的各種使用情境，自 2/1 起陸續展開。以「一天一主題」的主題日為主軸，每月 5 號，街口推出會員日活動，透過更簡化的參與方式，開放所有會員一同參與。也針對不同會員等級，同步推出任務集點獎勵機制，讓會員依使用習慣完成任務賺取街口幣，進一步提升活動參與度。

街口支付2026年第一季推出全新會員活動，融入日常生活的各種使用情境。（圖／品牌業者提供）

街口支付以「一週七天」為核心，鎖定會員們日常消費場景，從週一咖啡、週二旅遊、週三早餐、週四電商、週五 TGIF ，到週末的百貨與生活採買，完整涵蓋通勤外食、線上購物、休閒娛樂等消費場景。會員只要在活動專區先領取主題日街口券，並於主題日當天至指定店家使用街口支付付款，即可獲得消費金額折抵或對應回饋。

同時，街口支付於每週六攜手肯德基、必勝客合作超級品牌日，加碼推出「週六街口限定餐」，指定品項最低 27 折起；至活動專區領取對應街口券，可再享不限金額 10% 回饋（肯德基單筆回饋上限 $50、Pizza Hut 單筆回饋上限 $80）。

活動可搭配指定付款方式的精選加碼回饋，其中最高可達 3.5% 街口幣回饋（依各主題日與通路適用內容公告為準）。指定付款方式包含：台新街口豬富卡於精選通路最高享 3.5%（一般消費 1% 無上限＋精選通路加碼 2.5%）、街利存帳戶最高享 2.5%（次月即時回饋）、街口帳戶最高享 1% 無上限。

至於每月 5 號街口會員日，今年，街口支付延續會員日傳統，並把玩法設計得更簡單、更直覺！每月 1 號 00:00 起開放領取限量五折街口券，領券後，即可於 5 號折抵。

街口支付針對經常使用的尊爵會員，提供每月 30 次跨行轉帳免手續費、機場貴賓室免費申請、帳單繳費手續費抵免的限定權益。3/25前加碼「尊爵會員早餐券」，領券後，每週三可至指定早餐店折抵 $120。

2/1 起，街口支付推出「會員集點任務機制」，讓會員在既有回饋之外，透過集點再兌換街口幣獎勵，任務串聯街口多元服務與活動場景，也讓會員更熟悉街口的功能與玩法。街口支付每月推出十項精選任務，內容涵蓋繳費、超商消費、Apple 服務，以及主題日等高頻消費場景，會員可依照自身消費習慣彈性完成其中五項，即可依會員等級領取對應街口幣獎勵；任務進度每月重新計算，月月皆可挑戰、月月皆可累積。讓會員用自己的消費習慣，把街口幣一步步賺起來。

此外，LINE Pay Money好友推薦，天天加碼贈5,000點！LINE Pay Money用戶於1/29~2/12，使用個人專屬推薦連結邀好友開通LINE Pay Money，每日推薦完成開通人數最多的用戶，可獲得LINE POINTS 5,000點；活動期間累計成功推薦人數最多的用戶，可額外再獲得LINE POINTS 8,888點。

